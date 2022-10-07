Города Коми задолжали почти 3 миллиарда рублей

Минфин Коми проанализировал долги городов региона на 1 октября 2022 года. Оказалось, что муниципальная задолженность к этому времени составила почти 3 миллиарда рублей.

Снизили задолженность в третьем квартале года только 3 из 17 городов, которые пользуются займами. При этом шесть из них только нарастили долг. Общий долг городов составил 2 миллиарда 901,2 миллион рублей.