Города Коми задолжали почти 3 миллиарда рублей

Минфин Коми проанализировал долги городов региона на 1 октября 2022 года. Оказалось, что муниципальная задолженность к этому времени составила почти 3 миллиарда рублей.
Снизили задолженность в третьем квартале года только 3 из 17 городов, которые пользуются займами. При этом шесть из них только нарастили долг. Общий долг городов составил 2 миллиарда 901,2 миллион рублей.
На удивление, лидером оказался не Сыктывкар. Первое место, как самый закредитованный город Коми, занял Усинск, который должен вернуть 737,7 миллионов рублей. А вот второе место заняла как раз столица республики с долгом в 710,7 миллионов. Замыкают тройку Воркута — 599 миллионов рублей, и Ухта — 597 миллионов.
Есть и муниципалитеты, где долгов нет вовсе. Это Печора, Троицко-Печорский и Княжпогостский районы.