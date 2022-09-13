Сыктывкарка выдумала байку об ограблении дедушки и выманивала деньги слезливой историей

В Сыктывкаре женщина выдумала жалостливую историю о том, что ее деда обокрали наглые подростки, а потом стала собирать для него деньги. Информацию о краже опровергли в УМВД России по Сыктывкару.

Сыктывкарка рассылала по городским пабликам информацию о том, что 10 сентября ее 91-летнего деда обокрали подростки. Женщина писала, что двое школьников помогли дедушке помочь донести продукты с магазина домой и попутно вытащили кошелек с деньгами, ключи и сыр из пакета. Также сыктывкарка утверждала, что обращалась в полицию, где ее заверили, что подростки попали на камеры видеонаблюдения. После чего под постами с этой историей в комментария она начала присылать номер карты и просила перевести деньги якобы для дедушки. Она обещала собранную сумму отнести ему. Но некоторые пользователи соцсети заподозрили женщину в мошенничестве.

