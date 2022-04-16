За год депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов увеличил свой доход в два раза

За 2021 год депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов заработал 4,7 миллиона рублей, об этом сообщается в его декларации о доходах. Это в два раза больше, чем в 2020 году на должности депутата Госсовета Коми — тогда его доход составил 1,9 миллиона рублей.

В декларации депутат указал половину квартиры площадью 54 квадратных метра. Другая квартира 41 квадратный метр находится в безвозмездном пользовании. Также известно, что в Москве депутату предоставили квартиру площадь 83 квадратных метра.