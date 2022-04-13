Сыктывкарке Ирине Шеремет, которая сбила насмерть человека, назначили медэкспертизу

Судья назначил Ирине Шеремет, которая осенью 2021 года сбила ребенка, а потом насмерть женщину, медицинскую экспертизу и отложил следующее заседание по ее делу до получения результатов. Об этом "Pro Городу" сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.
В марте на заседаниях исследовали медицинские документы Ирины Шеремет и в результате решили назначить экспертизу. Заседания отложили на неопределенный срок.
Напомним, ДТП с участием 52-летней Ирины Шеремет произошло 1 октября около 7.00. Сыктывкарка за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. При повороте на улице Орджоникидзе она сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет. После этого Ирина Шеремет не остановилась и поехала в сторону улицы Элеваторная. На одном из участков дороги сыктывкарка выехала на тротуар, где насмерть сбила женщину. После Ирина поехала прямо и на перекрестке с улицей Элеваторной столкнулась с Volkswagen. Все это попало на видео.