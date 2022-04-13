Сыктывкарке Ирине Шеремет, которая сбила насмерть человека, назначили медэкспертизу

Судья назначил Ирине Шеремет, которая осенью 2021 года сбила ребенка, а потом насмерть женщину, медицинскую экспертизу и отложил следующее заседание по ее делу до получения результатов. Об этом "Pro Городу" сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

В марте на заседаниях исследовали медицинские документы Ирины Шеремет и в результате решили назначить экспертизу. Заседания отложили на неопределенный срок.