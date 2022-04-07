"Где мои деньги и где мой замуж?": астролог из Сыктывкара о популярных запросах и мифах

Кристина поделилась, что стала астрологом, потому что хотела решить вопросы, которые волновали ее саму. Спустя время увлечение стало профессией и девушка получила образование психолога-терапевта. За свою семилетнюю практику Кристина не раз встречалась с людьми, которые воспринимают астрологию через призму самых разных мифов.

В кризисное время люди чаще обращаются за помощью к психологам, чтобы бороться со стрессом и тревогой. Многие из специалистов совмещают работу с другими неожиданными направлениями. Корреспондент "Pro Город Сыктывкар" побеседовал с психологом Кристиной Чащиной, которая одновременно занимается астрологией. Девушка рассказала, что звезды сулят жителям Коми в апреле и какие мифы о профессии встречаются чаще всего.

– Самый распространенный миф: астрология, в частности натальная карта, должна что-то человеку. Мол, если в карте человека прописан успех, то даже если человек будет лежать на диване, успех должен сам прийти, но это абсолютно не так. Натальная карта это сосуд, наполнение которого зависит от человека. Если в его карте есть указания на успех, то это лишь вероятность того, что начиная какое-то дело, человек получит помощь обстоятельств, людей, больше возможностей.

Астрологи - это люди с особенными способностями?

– Еще один яркий миф – якобы стать астрологом может лишь человек с какими-то сверхспособностями. На самом деле постичь это учение может каждый, кто научился складывать 2+2. Здесь все так же, как в математике: есть определенные правила, формулы и расчеты. Главное – желание.

Сталкивались ли вы с агрессивными скептиками?

– Когда люди утверждают, что астрология, к примеру, шарлатанство, меня это не обижает. Люди делятся тем, что у них внутри. Реагирую спокойно, но лично мне такого не говорили. Бывало, сообщали, что я попала в секту, это меня скорее насмешило, чем обидело.

С чем люди чаще всего обращаются?

– Самый частый вопрос: "Где мои деньги и где мой замуж?". Люди не чувствуют себя в безопасности, им кажется, что внешний костыль в виде денег или мужа поможет им обезопасить себя и жить в стабильности, но это совершенно не так.

Есть ли у вас прогноз для жителей Коми на апрель?

– Есть прогноз общий для всех Россиян. Апрель – месяц терпения и труда, когда любой результат будет зависеть только от ваших единоличных действий, вовремя принятых решений, когда вы не просто идете куда-то, а знаете цель, выстроили стратегию и движетесь четко по заявленному маршруту. Апрель очень ярко проявит вашу внутреннюю готовность к переменам, их в ближайшие два года будет предостаточно. Вы сможете понять, в какой вы позиции: ребёнок или взрослый. Психологическим детям в апреле будет тяжело: давление кризисов, переживаний, тревог, иллюзорное восприятие реальности, желание убежать в розовые дали. Все это лишь усугубляет духовное развитие и тормозит личную трансформацию. Психологическим взрослым всегда легче, у них есть понимание "зачем и куда мы идем", что для этого важно делать прямо сейчас.

Просят ли вас друзья предсказать судьбу?

– Нет, все они знают: все зависит от нас самих. Чаще всего спрашивают о вероятностях на ближайший год, просят сделать прогноз, который подскажет, на что обратить внимание, куда направить энергию, какие риски компенсировать.

Как астрология помогала вам в жизни? А как мешала?

– Я живу астрологией. Встречая людей, в голове прокручиваю, какие энергии заложены у него в карте, если он ведет себя определенным образом. Астрология не может мне мешать или помогать – это моя жизнь.

Так выглядит натальная карта

Делаете прогнозы для себя?

– Планирую важные события только с помощью астрологических трендов, потому что звезды могут как помогать развитию, так и мешать, тормозить. Поэтому важные дела в периоды тормозов я не ставлю, проверяла неоднократно на своем примере – работает. То дело затормозится, то интерес пропадает, то еще что-то происходит. Не вижу смысла смотреть карту каждый день и отслеживать свои шаги, так как по факту это уже тревожность и контроль. Я доверяю пространству, при этом корректирую путь с помощью прогноза. Так что обращаюсь не часто, только по необходимости.