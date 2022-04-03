"Выживший мальчик рассказал, что водитель был пьян": очевидец о ДТП на Удоре

2 марта в Удорском районе произошла жуткая авария. В 14.30 на трассе Айкино-Кослан в 10 километрах от поселка Ёдва столкнулись Datsun и Chevrolet Lanos. Сыктывкарец, решивший остаться анонимным, оказался вторым на месте ДТП и помог двоим пострадавшим добраться до больницы. Мужчина рассказал корреспонденту "Pro Город Сыктывкар", как развивались события после ДТП.

Напомним, водитель Chevrolet Lanos ехал по дороге Айкино-Кослан из Вожского в Ёдву. На 123 км дороги водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Datsun. Из-за столкновения обе машины загорелись. В Chevrolet Lanos находилось четыре пассажира: водитель 1962 года рождения и восьмилетний мальчик погибли на месте, мужчина 1983 года рождения и мальчик 2010 года рождения смогли спастить. В Datsun было двое — водитель и пассажирка 1964 годов рождения.

Очевидец поделился, что после того, как он увидел дым от пожара, ему пришлось еще 15 минут ехать до места аварии.

"Когда мы подъехали, там уже остановилась одна машина. На обочине лежала женщина и мужчина из Datsun, живые. Там же было тело погибшего восьмилетнего мальчика. Водитель, который первый оказался на месте ДТП, вытащил его из Chevrolet Lanos. А вот водитель "Шевроле" так и остался в автомобиле — вытащить его не получилось, потому что его ногу зажало, — объяснил сыктывкарец.

После того, как произошло ДТП, пассажиры Datsun первые пришли в себя — именно они вытащили выжившего мальчика из Chevrolet Lanos, мужчина 1983 года рождения смог выбраться из машины сам.