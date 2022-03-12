Больницы Коми получат рекордное количество медоборудования в 2022 году

Исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Игорь Дягилев во время совещания с представителями Минздрава России рассказал, как в Коми будут модернизировать первичное звено здравоохранения.

Со слов Игоря Дягилева в 2022 году для городских и районных больниц предстоит закупить рекордное количество медицинского оборудования – 205 единиц. Кроме этого в больницы городов и районов отправится 72 новых автомобиля. Всего на обновление оборудования и автомобилей планируют потратить 399 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.