В Коми состоится суд над педофилом, который совращал падчерицу и ее подругу

В Коми осудят 53-летнго жителя Сосногорска, которого обвиняют в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Республике Коми.

Специалисты расследовали другое уголовное дело и в процессе работы выяснили, что мужчина на протяжении долгого времени совершал преступления сексуального характера в отношении малолетней падчерицы и ее подруги. Фигурант частично признал свою вину в содеянном.