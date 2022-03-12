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В Коми состоится суд над педофилом, который совращал падчерицу и ее подругу

В Коми состоится суд над педофилом, который совращал падчерицу и ее подругуИз архива «Pro Город Сыктывкар»

В Коми осудят 53-летнго жителя Сосногорска, которого обвиняют в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Республике Коми.

Специалисты расследовали другое уголовное дело и в процессе работы выяснили, что мужчина на протяжении долгого времени совершал преступления сексуального характера в отношении малолетней падчерицы и ее подруги. Фигурант частично признал свою вину в содеянном.

Следователи собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд. 

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