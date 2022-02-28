В Коми объявлено штормовое предупреждение: чего ждать от непогоды

28 февраля с сохранением до 9.00 1 марта местами по республике ожидается усиление ветра западной четверти 8-13 м/с, порывами 17-22 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 1000-500 м. Непогода затронет Печорский, Усинский, Интинский, Ижемский, Усть-Цилемский, Вуктыльский, Сосногорский, Ухтинский, Удорский, Троицко-Печорский.

В Воркутинском районе до 18.00 1 марта сохранится усиление ветра западной четверти 15-20 м/с, порывами 23-27 м/с, метель, днём 28 февраля ожидается сильный снег (количество осадков 6 мм и более), временами ухудшение видимости в метели до 100-500 м, прогнозирует филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми".