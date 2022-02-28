В Коми объявлено штормовое предупреждение: чего ждать от непогоды

28 февраля с сохранением до 9.00 1 марта местами по республике ожидается усиление ветра западной четверти 8-13 м/с, порывами 17-22 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 1000-500 м.
Непогода затронет Печорский, Усинский, Интинский, Ижемский, Усть-Цилемский, Вуктыльский, Сосногорский, Ухтинский, Удорский, Троицко-Печорский.
В Воркутинском районе до 18.00 1 марта сохранится усиление ветра западной четверти 15-20 м/с, порывами 23-27 м/с, метель, днём 28 февраля ожидается сильный снег (количество осадков 6 мм и более), временами ухудшение видимости в метели до 100-500 м, прогнозирует филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми".
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
- Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.
- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
- Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
- Находясь в помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.
- С осторожностью передвигайтесь на улице, обходя рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей. Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112". В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует "телефон доверия": 8 (8212) 29-99-99.