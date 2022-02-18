В Сыктывкаре хотят сделать удобную парковку возле аэропорта: так ли она нужна

В столице Коми хотят благоустроить парковку перед аэропортом. Действительно, это место привлекало многих в Сыктывкаре и вызывало кучу споров. Но так ли нужна парковка в этом месте? «Pro Город Сыктывкар» узнал ответ у урбаниста Дмитрия Махова.

Сообщение, что парковку перед аэропортом благоустроят, появилась в сообществе сыктывкарских таксистов в «ВКонтакте». Судя по посту, водители обратились к депутату Госдумы Олегу Михайлову с просьбой заняться вопросом благоустройства этой территории. Их волновали бетонные конусы, которые мешают комфортному движению машин возле аэропорта.

Олег Михайлов обратился в администрацию Сыктывкара, где ему ответили, что сотрудники аэропорта и администрации уже разрабатывают комфортную схему движения возле здания, а бетонные конусы предусмотрены для безопасности пешеходов.

Урбанист Дмитрий Махов отметил, что парковка перед аэропортом Сыктывкара однозначно нужна. Но она должна быть платной:

— Нужно сделать только первые 30-40 минут бесплатными, чтобы не было случаев, когда человек улетает в отпуск или командировку и занимает одно машиноместо, - поделился урбанист.

Эксперт отметил, что на этой территории нужно изменить схему движения.