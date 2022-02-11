Пожилой мужчина помог водителю на трассе в Коми и оказался в больнице с переломом колена

«Согласно ПДД, если остановка на обочине занимает меньше пяти минут, то жилет и знак остановки не нужен. К тому же, нас явно было видно издалека: у меня оставался работать ближний свет и у обоих работала «аварийка», — отметил сыктывкарец.

Мужчина рассказал, что был уверен, что помощь не займет много времени, поэтому не надел светоотражающий жилет и не выставил знак аварийной остановки.

«Зима, машина не заводится, а в ней трое детей. Решили попробовать "прикурить" машину от аккумулятора моего авто», — объяснил Василий.

Василий днем 6 февраля ехал на своем Mitsubishi Outlander по трассе Ухта-Печора и на 501 километре дороги заметил Volkswagen Multivan с прицепом, который стоял с включенным аварийным сигналом. Сыктывкарец остановился на обочине рядом, чтобы помочь и выяснил, что Volkswagen Multivan по какой-то причине не заводится.

Сыктывкарец Василий Зыков остановился на трассе Ухта-Печора, чтобы помочь водителю на «аварийке», но история закончилась массовым ДТП и серьезными травмами. Мужчина рассказал корреспонденту «Pro Город Сыктывкар» , почему оказался в больнице и что произошло в злополучный день.

«Машина врезалась в прицеп с такой силой, что он развернул "Мультивен", после этого Volkswagen Tiguan отбросило на мою машину — Mitsubishi Outlander. Я оказался между своим авто и "Тигуаном", и меня ударило тоже. Сначала от шока было не очень больно. Водитель "Тигуана" сразу выскочила из машины, подбежала, начала утверждать, что не заметила нас, что, мол, ехала всего 75 км/ч. Как можно было не заметить два автомобиля с "аварийками" и ближним светом в 16:15 часов, когда еще было светло? Она либо в телефон смотрела, либо со зрением проблемы!» — уверен горожанин.

Водители попытались завести Volkswagen Multivan, но первые попытки не увенчались успехом. Поэтому Василий решил ненадолго отойти к своему Mitsubishi Outlander и в этот момент, как рассказал сыктывкарец, около 16:15 часов дня в прицеп «Мультивена» влетел Volkswagen Tiguan.

Также Василий отметил, что водитель Volkswagen Tiguan была явно знакома с сотрудниками ГИБДД, которые приехали на место ДТП.

«Приехали ГИБДД, она с ними в щечку расцеловалась и ушла беседовать. Потом приехал, видимо, главный их, наорал на подчиненных», — поделился мужчина.

Фото УГИБДД МВД по Республике Коми

На место аварии вызвали скорую помощь, детей из покореженного Volkswagen Multivan пересадили в Mitsubishi Outlander, который оказался сохраннее. Однако пока врач осматривал Василия, в его машину, выброшенную на проезжую часть, влетела ЛАДА (ВАЗ) 2112, рассказал мужчина.

«Удар пробил радиатор, машина после этого уже не заводилась. От госпитализации я отказался, до города добирался сам вместе с авто на эвакуаторе, заплатил за него 34 000 рублей», — подытожил Василий.

Версия ГИБДД

Пресс-релиз ГИБДД по Коми в целом описывает события так же, как описал их Василий. Однако в нем нет информации об еще одном автомобиле, который принял участие в ДТП. Также в релизе нет информации, что удар, по сообщению пострадавшего в ДТП, пришелся в прицеп и был настолько сильным, что его развернуло вместе с машиной.

Скриншот пресс-релиза УГИБДД МВД по Республике Коми

Печальные последствия

Сейчас Василий находится в Эжвинской городской больнице, в которую он обратился, когда шок прошел, а боль стала невыносимой. Сначала ему диагностировали серьезный ушиб, однако после обследования выяснилось, что мужчина получил перелом двух ребер слева и перелом колена. Кроме этого Василию нужно оплатить штрафы общей суммой около 1500 рублей.

«Ходить не могу, ступать больно, нога вся синяя от середины бедра до ступни. Впереди ждут серьезные операции, будут ставить болты», — поделился мужчина.

Кроме неприятных новостей от врачей мужчина поражен штрафами, которые пришли ему уже спустя два дня после ДТП.

«Обычно штрафы приходят примерно спустя неделю, если, к примеру, превысил скорость. А тут уже спустя два дня прилетело два штрафа. Один — 1000 рублей — за неправильную парковку. С ним я не согласен, потому что, во-первых, это была не парковка, а вынужденная остановка, у меня была включена "аварийка", а сама остановка заняла всего пару минут до ДТП. Во-вторых, я инвалид второй группы, я в целом могу останавливаться при необходимости даже там, где есть запрещающие знаки. Сотрудники ГИБДД видели соответствующий знак на заднем и лобовом стекле машины, почему они все равно выписали этот штраф? Еще 250 рублей (или 500 рублей, если не уложусь в ближайшие дни) нужно отдать за то, что я "неправильно следил за пассажиром". Что это вообще за штраф такой?» —удивляется сыктывкарец.

С момента аварии предполагаемая виновница ДТП ни разу не попыталась связаться с пострадавшим. Василий твердо намерен обращаться в суд для получения компенсации ущерба.