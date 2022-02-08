Жителям Коми повысили пенсию: индексация на 8,6% вступила в силу

1 февраля в Республике Коми начала действовать индексация страховых пенсий. Для неработающих граждан на заслуженном отдыхе она увеличилась на 8,6%.

Рот коснулся сразу 210 642 человек, что, на минуточку, внушительная часть жителей всего региона. Как отметили в ПФР Коми, с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5,9%. Однако по решению президента процент индексации был увеличен и установлен на уровне 8,6%, что выше уровня инфляции за 2021 год (8,4%).