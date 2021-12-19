В России продолжается рост возраста выхода на пенсию

В первой половине 2022 года на заслуженный отдых смогут выйти мужчины, которым исполнится 61,5 лет и женщины в возрасте 56,5 лет.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева объяснила PRIMPRESS, что речь идет об очередном этапе реализации пенсионной реформы, которая ранее началась в России и должна заработать к 2028 году. Тогда на пенсию женщинам придется выходить лишь в 60 лет, а для мужчин эта планка повысится до 65 лет. Сейчас в стране действует переходный период.

В соответствии со вступившим в силу законодательством в первой половине 2022 года на заслуженный отдых смогут выйти мужчины, которые родились во втором полугодии 1960 года и женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года. Это те граждане, которые достигнут возраста 61,5 лет и 56,5 лет.

Киреева предупредила, что одновременно с этим для всех россиян в следующем году ужесточатся требования пенсионного законодательства. Для того чтобы выйти на страховую пенсию по старости, потребуется накопить уже больше стажа и баллов: