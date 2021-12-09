Топ самых громких коррупционных преступлений в Коми за последние 10 лет

Сегодня портал “ПроГород” предлагает вам погрузиться в прошлое и вспомнить самые громкие и интересные коррупционные преступления в Коми за последние 10 лет.

Стоит отметить, что коррупция - это преступление в наших краях не новое и очень затратное для бюджета. Например, за 10 месяцев 2016 года Коми таким образом лишилась 260 миллионов рублей. Даже по нынешним меркам сумма просто огромная, а уж для 2016 года тем более. Кстати, тогда по факту коррупции было возбуждено 149 уголовных дел.

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Для Коми этот праздник весьма актуален, ведь только за первые 4 месяца 2021 года у нас в регионе было возбуждено 34 уголовных дела о получении и даче взяток, коммерческом подкупе и других коррупционных преступлениях

Арест Романа Зенищева

В 2014 году в Москве задержали бывшего мэра Сыктывкара Романа Зенищева. До этого он почти год находился в международном розыске.

Экс-мэр фигурировал в пяти уголовных делах, среди которых - подозрение в получении взяток в размере 10 миллионов рублей и 12 миллионов рублей. О том, как именно Зенищев вел свои дела, можно прочитать в материале о слушаниях по делу, в которых принял участие один из свидетелей.

Сейчас он отбывает наказание в ИК-21 в Архангельской области.

“Дело Гайзера”

Пожалуй, самым громким и обсуждаемым событием стал арест бывшего главы региона Вячеслава Гайзера и его “банды”. Самого Гайзера задержали 20 сентября 2015 года, спустя неделю после выборов в законодательное собрание. Экс-главу, а также еще 15 человек, среди которых были экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов, бывший Председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, Владимир Торлопов, до ареста занимавший должность представителя от Правительства Республики Коми в Совфеде Российской Федерации, а также Павел Марущак, Сергей Смешной, Валерий Веселов, Игорь Кудинов, Владимир Маляров и Наталья Моторина, обвиняли в мошенничестве, коррупции и организации преступного сообщества.

«Дело Гайзера» насчитывает порядка 500 томов. И за эти годы произошло столько арестов, приговоров, выплат штрафов и многого другого, что легко запутаться! Поэтому мы советуем вам освежить память и посмотреть отдельный раздел на нашем сайте, посвященный этому делу.

“Дело энергетиков”

Еще один нашумевший процесс, приговор по которому огласили лишь в сентябре этого года. Его фигуранты, бывший гендиректор «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин, заместитель генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» — директор филиала «Комиэнерго» Валерий Драйдт, его заместители Евгений Сесюк и Дмитрий Вылегжанин, а также советник Владимир Лазуткин собирали взятки с 2014 по 2018 года и обогатились на 74 миллиона рублей. За это их отправили в колонию.

Так, фигуранты дела оказывали содействие в беспрепятственной приемке и оплате работ по договорам подряда, заключенным между организациями и ПАО «МРСК Северо-Запада». Часть полученных преступным путем денежных средств Летягин легализовал. Подробнее об этом деле вы можете прочитать по ссылке>>>

Однако это далеко не единственные крупные коррупционные дела в регионе. Без огромных взяток не обошлось в самых разных отраслях. Каких - рассказываем дальше.

Политика

В июле 2014 года были осуждены бывший мэр Воркуты Анатолий Пуро и один из его подчиненных. Их также признали виновными в коррупционных преступлениях. Суд назначил Пуро наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев.

В 2019 году был вынесен приговор бывшему руководителю администрации Корткеросского района Василию Гончаренко. По информации следователя, он вымогал у местного бизнесмена взятку, в обмен на которую обещал свое покровительство. Однако получить всю сумму экс-руководитель не успел: при передаче части денег его задержали. Гончаренко приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу в миллион рублей.

Еще одним резонансным случаем стало дело Елены Шабаршиной. Суд установил, что с декабря 2010 по август 2015 года она получала взятки от заместителя главы Коми Алексея Чернова. Деньги Шабаршина получала ежемесячно, а взамен делилась информацией о ходе выборов. Например, о выдвижении кандидатов, получении жалоб, итогах голосования. Также экс-председателя Избиркома Коми обвиняли в том, что она обеспечивала на выборах результат, который требовался руководству региона.

Елену Шабаршину задержали в июне 2016 года. А уже 1 июля ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Сообщалось, что экс-председатель Избиркома Коми пыталась свести счеты с жизнью.

Спустя год, в ноябре 2017, Шабаршина заявила, что ее заставили написать явку с повинной, и сделала она это под давлением следователей. В качестве доказательства правдивости своих слов фигурантка дела привела тот факт, что в явке с повинной используются термины “результаты выборов” и “ход выборов”, которыми она якобы никогда не оперирует.

В 2018 году бывший руководитель пресс-службы главы региона Павел Марущак рассказал в суде, что видел, как деньги для Шабаршиной раскладывались в пакеты и передавались охраннику. Подробнее о его показаниях можно прочитать в этом материале>>>

В августе этого года стало известно, что Елена Шабаршина выйдет из колонии по УДО.

Здравоохранение

В начале 2018 года прокурор региона Сергей Бажутов заявил, что система здравоохранения Коми погрязла в коррупции. Нескольких руководителей Минздрава привлекли к дисциплинарному взысканию по итогам проведенной проверки. А генерального директора ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми» Богатова сняли с должности за факт коррупции. При исполнении контрактов на поставку лекарств он представлял интересы, как поставщиков, так и получателей лекарственных средств.

В мае 2018 года также вынесли приговор бывшему главврачу ухтинского родильного дома Андрею Попову. По версии следствия, Попов занимался преступной деятельностью на протяжении почти пяти лет - с начала 2012-го до конца 2016-го. Как следует из материалов дела, в определенный момент главврач решил извлечь выгоду из своего положения и наладить сотрудничество с узким кругом фармацевтических компаний, руководители которых согласятся платить за контракты. В обмен на подкуп Попов якобы обещал представителям компаний полное отсутствие каких-либо проволочек при заключении договоров поставок. В общей сложности главврач, по информации следствия, получил порядка 1,2 миллионов рублей.

Добралась рука закона и для троих врачей, которые за взятки “отмазывали” призывников от армии. Размер “благодарности” от клиентов составлял от 50 до 120 тысяч рублей. Бывший председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Коми Ирина Чучалина взяла к себе в помощь врача Бэлу Корчевскую, которая искала призывников. А врач-невролог Виктор Мусинский ставил ложные диагнозы. Приговор в отношении врачей вступил в силу в марте 2020 года. Чучалина получила восемь лет колонии общего режима и штраф один миллион рублей, Мусинский - наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей и лишение заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в госучреждениях в течение трех лет. Корчевская же получила два года общего режима и штраф в 400 тысяч рублей.

Правоохранители

Не обошлось без коррупционных преступлений и в рядах силовиков. Так, 5 октября этого года был вынесен приговор бывшему министру внутренних дел Коми Виктору Половникову. Его приговорили к девяти годам строгого режима за получение взятки и помощи в легализации преступных средств. Размер взятки составил 14 миллионов рублей.

Образование

Громким делом стал арест экс-ректора УГТУ Николая Цхадая. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которых госучреждению был причинен ущерб в 58 665 032,85 рублей и получении взятки в размере 8 с половиной миллионов рублей. 18 ноября этого года во время заседания суда гособвинитель запросил для Цхадая наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 25,5 миллиона рублей и запрет занимать руководящие должности в образовательных учреждениях в течение трех лет.

Политическая оппозиция

В феврале 2019 года вынесли приговор бывшему директору ухтинской спортшколы “Юность” и известному оппозиционеру Егору Русскому. Ополченцу, воевавшему в Донбассе и Луганской области, вменяли как минимум один эпизод вымогательства взятки за покровительство при заключении договора на оказание услуг. Русского приговорили к 2,5 годам лишения свободы.