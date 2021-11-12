Россиянам рекомендовали давать два оплачиваемых выходных после вакцинации

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 20 октября 2021 года, Правительству Российской Федерации поручено обеспечить совместно со сторонами социального партнерства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против короновирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней.

Во исполнение вышеназванного поручения 29 октября 2021 года члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили и единогласно поддержали Рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха.

Согласно документу, работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых выходных дней.