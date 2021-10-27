Коми в Ханое. Сыктывкарка рассказала о жизни во Вьетнаме

- Я уехала во Вьетнам в апреле 2019, мне тогда было 22. Если обобщить, я уехала искать себя. Работа по специальности, к сожалению, не доставляла удовольствия.

Сыктывкарка Софья Гарифзянова уже 3 года живет во Вьетнаме. Ей 25 лет, она работает преподавателем английского языка в Ханое.

Как отреагировали ваши родственники на переезд?

- Родители – моя главная опора. Я бы не смогла решиться на этот шаг, если бы они меня тогда не поддержали. Остальные в семье сначала очень удивились, но в скором времени тоже поняли и приняли мое решение.

Вы уехали одна или со знакомыми?

- Уехала одна, на тот момент не знала во Вьетнаме ни одного человека, но после двух с половиной лет, могу с радостью сказать, что обрела здесь много хороших друзей со всего света. Многих могу назвать своими близкими друзьями.

Вы знали язык, или пришлось учить его постепенно?

- Для меня вьетнамский язык безумно сложный, я его не знала, и за исключением пары слов и фраз не знаю до сих пор. Но со знанием английского, “гугл переводчиком” и жестами, во Вьетнаме можно жить достаточно комфортно.

Чем отличается жизнь во Вьетнаме от жизни в России?

- Первое, что приходит в голову - байк, как основное средство передвижения. На дорогах их очень много. Машины здесь больше, как роскошь. Налоги на них могу позволить себе не все. Я не вожу байк сама, но здесь даже самое распространённое такси – это Grab-bike (мото-такси).

Планируете остаться или вернетесь в Россию?

- Если честно, пока не загадываю ничего на будущее. Мой контракт действует до июля следующего года.

В среднем уровень в жизни во Вьетнаме выше чем в России или ниже? Сколько примерно там зарабатывают?

- Как и везде, зарабатывают по-разному. Зарплата преподавателя дает мне возможность снимать квартиру вместе с друзьями, вести обычную жизнь молодого человека, иногда путешествовать.

Сложно ли находить общий язык с вьетнамцами?

- Если они не знают английского, то да. Но, как я упомянула ранее, “гугл переводчик” спасает в такие моменты. Но большинство из тех, с кем я общаюсь по работе, имеют хороший уровень английского. В особых ситуациях, где нужно долгое общение на вьетнамском, я обращаюсь за помощью к моей хорошей подруге Лин.

Знаю, что местная еда очень специфична. Тяжело ли было привыкнуть к ней?

- Это стало для меня большим удивлением, но привыкнуть к вьетнамской кухне было не так сложно: она очень вкусная и разнообразная. Знаю несколько блюд, по котором точно буду скучать, когда придет время уезжать. Но, даже если вы не любитель местной кухни, здесь можно найти рестораны с более знакомой нам едой, особенно в больших городах. Я живу в столице – Ханое, так что у меня есть возможность выбирать из большого количества разных кафе.

Как часто встречаете русских?

- У нас есть город, который называет «русскоговорящим» - Нячанг. Там можно встретить много людей из России и Украины. Я там еще не была, но думаю посетить в скором времени. В Ханое я чаще встречаю ребят с Украины. Но, если честно, большинство из моих друзей не говорят по-русски.

Как там обстоят дела с короновирусом?

- В данный момент страна потихоньку начинает приходить в норму. Мы были на “удаленке” с апреля в этого года, потому что эпидемиологическая ситуация была критичной. Это была самая большая и тяжелая волна за последние 2 года. Но сейчас большая часть населения вакцинирована, так что ситуация более-менее под контролем. Возможно, в скором времени школы и центры откроются и можно будет вернуться к оффлайн работе. Не могу этого дождаться!

Скучаете ли по Сыктывкару? Как относитесь к Республике Коми? Следите за новостями?