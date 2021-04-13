Останкинская телебашня в Москве окрасится в цвета Республики Коми

К 100-летию Республики Коми в Москве стартуют Дни республики. С 23 апреля государственный символ Коми появится на телебашне более пяти тысяч раз.

Останкинская башня – самое высокое свободностоящее сооружение в Европе. Ее высота составляет 540 метров. Подсветка медиафасада башни будет по вечерам на протяжении девяти дней.

– Останкинскую башню мы выбрали не случайно. Она является одной из главных достопримечательностей столицы, которую без преувеличения видно практически из каждого уголка Москвы. Акция будет проходить на протяжении всего творческого марафона. Уверен, она станет ярким событием и привлечет внимание широкой общественности к нашему северному региону, – сказал руководитель агентства по развитию туризма и продвижению Республики Коми Данил Толмачев.

Кстати, в прошлом году из-за пандемии авиашоу группы «Русь» в Коми перенесли на 2021 год. Предполагается, что на праздновании 100-летия региона асы все же покажут высший пилотаж.

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