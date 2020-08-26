Авиашоу группы «Русь» в Коми перенесли на 2021 год

Решение о переносе мероприятия принято по согласованию между руководством региона и организатором авиашоу с учетом эпидемиологической обстановки с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее руководитель Группы компаний «Руститан» Алексей Новиков в ходе встречи с врио главы Республики Коми Владимиром Уйба заявлял о готовности организовать выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русь». Авиашоу планировалось провести 4-го сентября в рамках празднования 99-летия образования Республики Коми и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что ГК «Руститан» совместно с Авиасоюзом России выступали спонсором и организатором выступления пилотажной группы «Русь» на День Победы в 2016 году и на авиасалоне малой и региональной авиации «Авиарегион-2016», посвящённом 95-летию Республики Коми и 55-летию полёта в космос Юрия Гагарина.

Авиасалон стал самым массовым мероприятием за всю историю региона, собрав более 170 тысяч жителей и гостей республики.

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