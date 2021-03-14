13 марта в Сыктывкаре впервые прошла спортивно-развлекательная игра «Живой кёрлинг». В ней приняло участие шесть команд, а зрители смогли насладиться настоящим шоу. Портал PG11.ru подготовил фоторепортаж с мероприятия.

Организатор «Живого кёрлинга» Савелий Безрученков рассказал, что идея создания такого мероприятия осенила активистов Студенческого совета УГТУ во время школы актива «Вышка» в 2017 году.

Игра уже четыре раза проходила в Ухте, а в прошлом году в одну зиму провели сразу два мероприятия: «Олимпийский живой кёрлинг» и «Живой кёрлинг: Лига общежитий». В 2021 году «Живой кёрлинг» прошел в Ухте, Сыктывкаре, а 20 марта в игре примут участие воркутинцы.

Регистрация команд началась в 11.30 утра на катке в Кировском парке, в пункте проката коньков.По правилам в каждой команде должно быть по шесть человек.

На самом катке любой желающий мог угоститься чаем и кофе со сладостями.

Примерно в 12.15 регистрация подошла к концу и ведущий представил зрителям шесть команд: «Пятеро», «Пупырки», «Лучше всех», «Ацтеки», «Жоньяс», «Пирожки».

После этого главный судья объяснил командам и зрителям правила игры. Задача команды — докатить свой «стоун» как можно ближе к «яблочку» в центре. За попадание в яблочко дается четыре очка, за средний круг — два очка, за внешний — одно очко. Если «стоун» в виде ватрушки с пассажиром дотрагивается до «бомбы» или переворачивается на старте — команда получает штраф. За жульничество дается одно предупреждение, после второго нарушения следует дисквалификация.

Екатерина Ильина поделилась, что судействует впервые. Девушка рассказала, что задача судей — внимательно следить за тем, чтобы игроки соблюдали правила, и подсчитывать количество полученных баллов.

Прежде чем приступить к игре, ведущий провел для участников разминку.

После пробного запуска «стоунов» от каждой команды начался первый этап игры. Всего их было три, соревнования проходили по круговой сетке.

В перерывах между основными этапами проходили игры «Кёрлинг для чайников» и «Ледовые старты».

Не обошлось и без казусов. Когда награждение только началось, к катку подошли патрульные полицейские и потребовали объяснить, что происходит.

Главный организатор «Живого кёрлинга» Савелий Безрученков прокомментировал происходящее:

— Полицейские сказали, что их, якобы, мэрия не предупреждала ни о каких мероприятиях в Кировском парке.

К счастью, судьям и организаторам удалось уверить полицейских в законности проведения игры, и подвести ее итоги:

Первое место заняла команда «Пятеро», команда «Лучше всех» стала второй, «Пупырки» заняли третье место.

Грамоты за участие получили команды «Ацтеки», «Жоньяс», «Пирожки». Победителем фотоконкурса «Холодное фото» стала Елизавета Шнитко. В «Ледовых стартах» победу одержали Иван и Алина из команды «Ацтеки». Первое место в мини-игре «Кёрлинг для чайников» заняла пара из команды «Пирожки».

Команда, которая стала победителем, получила шесть сертификатов в комнату отдыха Lounge room. Те, кто заняли второе, стали обладателями шести сертификатов на бесплатные напитки в Coffee smile. А победитель конкурса «Холодное фото» получил сертификат в центр йоги «Лотос» на четыре посещения.

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