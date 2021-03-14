Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Подарки на 8 Марта
Главная
Новости
Толкнуть товарища подальше: сыктывкарцы сыграли в «Живой кёрлинг»

Толкнуть товарища подальше: сыктывкарцы сыграли в «Живой кёрлинг»

14 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / PG11.ru / Толкнуть товарища подальше: сыктывкарцы сыграли в «Живой кёрлинг»
Мероприятие не обошлось без казусов

13 марта в Сыктывкаре впервые прошла спортивно-развлекательная игра «Живой кёрлинг». В ней приняло участие шесть команд, а зрители смогли насладиться настоящим шоу. Портал PG11.ru подготовил фоторепортаж с мероприятия.

Организатор «Живого кёрлинга» Савелий Безрученков рассказал, что идея создания такого мероприятия осенила активистов Студенческого совета УГТУ во время школы актива «Вышка» в 2017 году.

Игра уже четыре раза проходила в Ухте, а в прошлом году в одну зиму провели сразу два мероприятия: «Олимпийский живой кёрлинг» и «Живой кёрлинг: Лига общежитий». В 2021 году «Живой кёрлинг» прошел в Ухте, Сыктывкаре, а 20 марта в игре примут участие воркутинцы.

Регистрация команд началась в 11.30 утра на катке в Кировском парке, в пункте проката коньков.По правилам в каждой команде должно быть по шесть человек.

На самом катке любой желающий мог угоститься чаем и кофе со сладостями.

Примерно в 12.15 регистрация подошла к концу и ведущий представил зрителям шесть команд: «Пятеро», «Пупырки», «Лучше всех», «Ацтеки», «Жоньяс», «Пирожки».

После этого главный судья объяснил командам и зрителям правила игры. Задача команды — докатить свой «стоун» как можно ближе к «яблочку» в центре. За попадание в яблочко дается четыре очка, за средний круг — два очка, за внешний — одно очко. Если «стоун» в виде ватрушки с пассажиром дотрагивается до «бомбы» или переворачивается на старте — команда получает штраф. За жульничество дается одно предупреждение, после второго нарушения следует дисквалификация.

Екатерина Ильина поделилась, что судействует впервые. Девушка рассказала, что задача судей — внимательно следить за тем, чтобы игроки соблюдали правила, и подсчитывать количество полученных баллов.

Прежде чем приступить к игре, ведущий провел для участников разминку.

После пробного запуска «стоунов» от каждой команды начался первый этап игры. Всего их было три, соревнования проходили по круговой сетке.

В перерывах между основными этапами проходили игры «Кёрлинг для чайников» и «Ледовые старты».

Не обошлось и без казусов. Когда награждение только началось, к катку подошли патрульные полицейские и потребовали объяснить, что происходит.

Главный организатор «Живого кёрлинга» Савелий Безрученков прокомментировал происходящее:

— Полицейские сказали, что их, якобы, мэрия не предупреждала ни о каких мероприятиях в Кировском парке. 

К счастью, судьям и организаторам удалось уверить полицейских в законности проведения игры, и подвести ее итоги:

Первое место заняла команда «Пятеро», команда «Лучше всех» стала второй, «Пупырки» заняли третье место.

Грамоты за участие получили команды «Ацтеки», «Жоньяс», «Пирожки». Победителем фотоконкурса «Холодное фото» стала Елизавета Шнитко. В «Ледовых стартах» победу одержали Иван и Алина из команды «Ацтеки». Первое место в мини-игре «Кёрлинг для чайников» заняла пара из команды «Пирожки».

Команда, которая стала победителем, получила шесть сертификатов в комнату отдыха Lounge room. Те, кто заняли второе, стали обладателями шести сертификатов на бесплатные напитки в Coffee smile. А победитель конкурса «Холодное фото» получил сертификат в центр йоги «Лотос» на четыре посещения.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

А вы хотели бы принять участие в такой игре? Расскажите в комментариях!

КОММЕНТИРОВАТЬ
Отдых Фоторепортаж

Читайте также: Как далеко может уехать самодельный танк? Фоторепортаж с сыктывкарской «Битвы тарантасов»

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Прокуратура проверит, почему в Сыктывкаре загорелся рынок «Народный» Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Финансовые лайфхаки: как работают микрозаймы и что о них нужно знать сыктывкарцам Читать
вчера
10 причин посетить Коми: рейтинг от Владимира Уйбы Читать
вчера
Сыктывкарцы о «нечаянной» коррупции: «Может, все преступления узаконите?» Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

вчера
Эксперты рассказали, как сильно подорожает бензин в 2021 году
06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
01 марта
Россию назвали «горячей точкой» мирового роста цен на продукты
21 февраля
Владимир Жириновский предложил установить предельный вес чиновника в России
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru