Депутат госсовета Коми раскритиковал действия МВД на протестах 31 января

Жесткие задержания на акциях протеста 31 января шокировали многих, в том числе и депутатов государственного совета республики. Один из них - Олег Михайлов - выпустил обращение к главе МВД по Коми Андрею Сицкому, где раскритиковал действия правоохранительных органов на протестных мероприятиях.

- После протестов в Республике Коми политические репрессии коснулись сотни людей. Десятки через суды. В отношении остальных проходят процессуальные действия. Акцию 31 января полиция превратила фактически в кровавое воскресенье, - рассказал Олег Михайлов.

Депутат отметил, что министр МВД по Коми Андрей Сицкий - новый человек в республике, и что он не в курсе наших культурных традиций.

- У нас не принято провоцировать конфликты на ровном месте, создавая угрозу безопасности граждан. У нас не принято полиции избивать мирных демонстрантов, какие палки вам бы не спускало руководство из Москвы. В отличии от южных регионов, откуда вы родом, у нас никогда не было крепостного права. Поэтому, свободное выражение свое мнения у нас в крови, - поделился депутат.

Олег Михайлов заявил, что пока полицейские «пакуют» демонстрантов, остаются нераскрытыми дела о нападении на депутата госсовета Виктор Воробьева и журналиста Виктора Кокарева.

- Попытки идти против народа уже привели вашего предшественника на скамью подсудимых. Вы встали на очень опасный путь. Я требую немедленно прекратить преследование всех активистов. Потому что тот факт, что вы более семи часов удерживали людей в отделении полиции без пищи и воды, делает ничтожным любой ваш протокол, - отметил депутат.

Олег Михайлов отметил, что правозащитники добьются компенсаций для пострадавших от действий полиции.

Отдельно депутат обратился к рядовым сотрудникам органов внутренних дел. Он рассказал, что ему стало известно о готовящемся приказе на увольнение 500 сотрудников за мягкость действий 23 января и бестолковость 31 января.

- Наши юристы готовы помочь вам организовать профсоюз для предотвращения произвола со стороны начальства. Тот, кто не может защитить свои права, не должен защищать права граждан, - заключил Олег Михайлов.

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