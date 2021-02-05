Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Модные тренды Новый год 2021 Православный календарь Лунный посевной календарь 2021
Главная
Новости
Депутат госсовета Коми раскритиковал действия МВД на протестах 31 января

Депутат госсовета Коми раскритиковал действия МВД на протестах 31 января

05 февраля 2021 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео Олега Михайлова
«Тот, кто не может защитить свои права, не должен защищать права граждан»

Жесткие задержания на акциях протеста 31 января шокировали многих, в том числе и депутатов государственного совета республики. Один из них - Олег Михайлов - выпустил обращение к главе МВД по Коми Андрею Сицкому, где раскритиковал действия правоохранительных органов на протестных мероприятиях.

- После протестов в Республике Коми политические репрессии коснулись сотни людей. Десятки через суды. В отношении остальных проходят процессуальные действия. Акцию 31 января полиция превратила фактически в кровавое воскресенье, - рассказал Олег Михайлов.

Депутат отметил, что министр МВД по Коми Андрей Сицкий - новый человек в республике, и что он не в курсе наших культурных традиций.

- У нас не принято провоцировать конфликты на ровном месте, создавая угрозу безопасности граждан. У нас не принято полиции избивать мирных демонстрантов, какие палки вам бы не спускало руководство из Москвы. В отличии от южных регионов, откуда вы родом, у нас никогда не было крепостного права. Поэтому, свободное выражение свое мнения у нас в крови, - поделился депутат.

Олег Михайлов заявил, что пока полицейские «пакуют» демонстрантов, остаются нераскрытыми дела о нападении на депутата госсовета Виктор Воробьева и журналиста Виктора Кокарева.

- Попытки идти против народа уже привели вашего предшественника на скамью подсудимых. Вы встали на очень опасный путь. Я требую немедленно прекратить преследование всех активистов. Потому что тот факт, что вы более семи часов удерживали людей в отделении полиции без пищи и воды, делает ничтожным любой ваш протокол, - отметил депутат.

Олег Михайлов отметил, что правозащитники добьются компенсаций для пострадавших от действий полиции. 

Отдельно депутат обратился к рядовым сотрудникам органов внутренних дел. Он рассказал, что ему стало известно о готовящемся приказе на увольнение 500 сотрудников за мягкость действий 23 января и бестолковость 31 января. 

- Наши юристы готовы помочь вам организовать профсоюз для предотвращения произвола со стороны начальства. Тот, кто не может защитить свои права, не должен защищать права граждан, - заключил Олег Михайлов.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ

Читайте также: Ученые Коми займутся созданием «таблеток молодости»

Комментарии 2

45 минут назад Надо же
Проснулся! Долго думал, что изобразить? И чтоб было и вашим, и нашим? До чего бесполезный человек!
Ответить
38 минут назад 1
михайлов все больше нравится как политик, мне кажется у него есть будущее после путенского режима
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Синоптики рассказали, какой будет первая неделя февраля в Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

03 февраля
«Праздник геев»: почему сыктывкарцы не отмечают День святого Валентина? Читать
31 января
Итоги недели в Коми: массовые задержания на митингах и самый криминальный клуб Читать
31 января
Финансовые лайфхаки: как отказаться от ненужной страховки Читать
Посмотреть все
22 января Коми энергосбытовая компания установила 157 общедомовых приборов учета тепла
Загрузка...

Новости России и мира

31 января
В России увеличили выплаты военным и силовикам
31 января
Названы шесть ошибок запуска двигателя автомобиля в мороз
31 января
Для российских водителей готовятся новые ограничения
10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru