«У молодежи появился интерес к политике»: общественники подвели итоги несанкционированного митинга в Сыктывкаре

23 января в Сыктывкаре прошла несанкционированная акция, на которую вышло около тысячи жителей города. Портал PG11.ru попросил общественников подвести итоги этого мероприятия.

Дмитрий Махов, урбанист

- Думаю, что большинство людей вышли не только за свободу Алексея Навального, но в большей степени за отставку президента. Владимира Путина уже обвиняют, помимо массовой коррупции, еще и в организации убийств «неугодных» ему граждан. Коррупция россиянами воспринимается уже как главная национальная идея, что так и должно быть (хотя это не так).



Что мы видим сейчас: непонятные задержания депутатов КПРФ (Болеслава Скроцкого), приезд автобуса с силовиками к офису партии (это осознная травля?). Не составлен полный список задержанных; требования работникам от начальства снять лайки под стримом и вопросы «что ты делал на митинге?». Такие действия со стороны власти не запугают людей, а наоборот, только смогут усилить интерес к участию в митингах.

Валерий Черницын, редактор «Красного знамени»

- Сыктывкарская акция протеста имела несколько новых интересных признаков: Несмотря на то, что она была несанкционированной, полиция вела себя предельно корректно. В ходе акции никто никого не задерживал. Единичные задержания были до и после неё.

Акция была самой молодой (на моей памяти). У молодежи появился интерес к политике.

У субботней акции не было лидеров. Те из них, кто известен в Коми (прежде всего Олег Михайлов), проигнорировали акцию в соответствии с установками старших товарищей по КПРФ.

Люди, вдохновлённые Шиесом, однако вынужденные целый год сидеть дома, просто соскучились по общественной активности. Но в ближайшие месяцы каких-либо заметных общественно-политических изменений не будет. Настоящее шевеление и, может быть, даже бурление начнётся ближе к выборам в Госдуму.

Сергей Морохин, журналист

- Не ожидал, что так много людей выйдет на протестный митинг. Их не испугала ни морозная погода, ни то, что акция была несакционированной. Самое главное - мы видим рост гражданской активности, желание сыктывкарцев добиваться перемен. Что будет дальше? В России кардинальные изменения могут произойти в любой момент. Никто не знает, что будет завтра. Но есть предчувствие, что стоит ждать каких-то серьёзных перемен. Правда, непонятно каких. Власть может еще больше ужесточить нынешний режим, а может пойти и на какие-то демократические уступки. В интересное время живём.

Станислав Штраллер, общественник

- В большей степени протесты в России прошли мирно. Этот факт показывает, что люди не настроены на «розово-оранжевые» мероприятия. Думаю, власть возьмёт во внимание и тот факт, что движение протестных колонн было с большим количеством людей и не факт, что в поддержку организаторов. Надеюсь, этот факт будет воспринят властью правильно, и в стране будут происходить изменения в лучшую сторону не для единиц у верхушки власти или олигархов, а для народа.

Игорь Сажин, правозащитник

- Это протест не местный, а общероссийский. Я думаю он не за что-то, а скорее как сигнал недовольства. По сути, люди высказываются о необходимости антикоррупционной культуры в стране. Увы, власти не могут жить внутри этой культуры, они просто не выживут. Услышат ли власти национальный сигнал не приятия коррупции? Едва ли. Им просто не хватит мужества. Увы, они остановились в области покупки доверия населения сакрализацией власти и лжи. Ведь наша власть по сути посткоммунистическая, которая комфортно себя чувствует внутри социалистической сакральности власти, но вне идеологического контроля.

Алексей Бешкарев, доцент кафедры журналистики СГУ

- Сам по себе протест - здоровая реакция здоровых людей на ситуацию, которая их не устраивает. Лично мне близок зарубежный подход, где власти поддерживают протестующих, благодарят их за указание на существующие проблемы. В Сыктывкаре акция прошла мирно и культурно, полиция совершенно правильно не стала вмешиваться.



Но даже разделяя многие цели и лозунги протеста, должен признать, что пока нет никаких признаков, что к ней кто-то прислушается и начнёт что-то менять. Как и говорил в предыдущем комментарии, пока в обществе сильнее апатия, тотальное недоверие как властям, так и оппозиции. Нет и пока не предвидится консолидации вокруг каких-то общих идей, планов (как это было в случае экологических протестов прошлых лет). Но иногда общественные настроения меняются очень быстро.

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