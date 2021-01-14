Жители коми поселка оскорбляют охотников, которые защищают их от волков

Недавно мы писали о том, как администрация коми поселка предложила местным жителям самим заняться проблемой волков, который уносят домашних животных в лес. С редакцией портала PG11.ru связалась глава поселка Ирина Чугаева, которая рассказала о том, что предшествовало такому обращению.

Глава поселка Подзь заявила, что администрация публиковала «ВКонтакте» сообщение о том, что на территории поселения участились случаи нападения волков на домашних животных. Вместе с этим к сообщению были приложены контакты охотников, которые могли помочь с решением проблем.

Однако, как отметила глава поселка, местные жители повели себя странно и начали звонить и оскорблять охотников за плохо выполняемую работу.

- Отстрел волков - это не их работа, они согласились указать свои номера по собственной инициативе, чтобы в случае обнаружения хищников им звонили. Они не отказывали в помощи, - сообщает Ирина Чугаева.

В комментариях к записи жители поселка начали возмущаться, что нужно как-то реально решать проблему волков, а не скидывать все на охотников. Также можно встретить прямые оскорбления в отношении звероловов.

Ирина Чугаева отметила, что несмотря на оскорбления, охотники продолжают решать проблемы поселка.

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