Сыктывкарцы выбрали лучшие события и главные новости 2020 года

Недавно мы объявили опрос, в котором попытались узнать, какие новости запомнились сыктывкарцам за 2020 год больше всего. Портал PG11.ru подвел для вас итоги уходящего года.

Событие года

Событием года выбрали эпидемию коронавируса. Действительно, эта эпидемия потрясла не только сыктывкарцев, но и всех жителей земли. Многие люди потеряли работу, родных и близких. Количество заболевших продолжает увеличиваться, поэтому редакция портала PG11.ru призывает вас соблюдать меры предосторожности и не забывать носить средства защиты в общественных местах.

Гнев года

Больше всего за 2020 год сыктывкарцев взбесили огромные очереди в поликлиниках. Напомним, что из-за пандемии коронавируса наблюдалась острая нехватка медицинского персонала, из-за этого время приема задерживалось. В поликлиниках образовывались огромные очереди, из-за которых многие сыктывкарцы посчитали, что им проще и безопаснее лечиться дома.

Шум года

Самым громким и обсуждаемым событием стало голосование за поправки в Конституции. Ожесточенные обсуждения велись вплоть до дня голосования. Некоторые поправки порадовали людей, некоторые - откровенно взбесили. Люди активно обсуждали их в соцсетях, некоторые выходили на одиночные пикеты.

Человек года

Человеком года стала Анна Чистякова, которая спасла пассажиров автобуса от мчащихся на них фуры. Отдельно хочется отметить остальных номинантов этой рубрики:

Владимира Телепина , который за день спас четверых человек из реки в местечке Алешино. Кстати, недавно он получил государственную награду;

, который за день спас четверых человек из реки в местечке Алешино. Кстати, недавно он получил государственную награду; Владислава Басова, Марию Басову и Вадима Маслова , которые спасли тонущих детей из ледяной речки

, которые спасли тонущих детей из ледяной речки Неизвестного сыктывкарца , который поймал выпрыгнувшую из окна девушку;

, который поймал выпрыгнувшую из окна девушку; Жительницу Ухты Валерию Верногорову, которая с отличием выступила на вокальном конкурсе и завоевала внимание судей;

Мы считаем, что несмотря на голосование, все эти люди могут с гордостью называть себя «Человеком года», так как ими гордится вся Республика Коми.

Редакция портала PG11.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом. Желаем вас счастья и успехов в любых начинаниях, а также самого главного в ныняшнее время - крепкого здоровья. Спасибо что вы с нами!

Напомним, известные сыктывкарцы рассказали о том, какой был 2020 года для них.