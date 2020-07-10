«Ангел-хранитель»: сыктывкарец за сутки спас четырех человек

Жтель столицы Коми Владимир Телепин за день спас жизни сразу четырех человек. Все это случилось 9 июля в местечке Алешино на Вычегде, сообщает «Комиинформ».

Владимир отдыхал на пляже, но этот день оказался не самым обычным для горожанина: сначала он спас мужчину с мальчиком, а затем – двух девочек. Между происшествиями прошло всего около получаса.

Как рассказали очевидцы, мужчина с сыном, которому примерно 5-6 лет, зашел в воду. Мальчик обхватил папу руками за спину. В какой-то момент они начали тонуть, мужчина не доставал до дна. Сын при этом продолжал находиться на спине отца. Владимир кинулся в воду и спас тонущих. Буквально спустя 30 минут здесь же едва не случилась еще одна трагедия.

Двух девочек на вид 6 и 10 лет начало сносить течением. Барахтающихся уже без сил детей заметил Владимир Телепин, который в этот момент зашел в воду окунуться. Он поспешил к ним на помощь и вытащил из глубины. Горожане отметили, что река в этом месте мелкая, и поэтому люди доходят до середины, но там начинается сильное течение и их уносит на глубину. Тогда и происходят трагедии.

В социальной сети жители Коми выражают огромную благодарность Владимиру Телепину за спасение четверых человек. Они назвали его «настоящим героем и ангелом во плоти». Люди требуют наградить спасителя медалью.

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