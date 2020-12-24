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Трагичные расставания и новые вершины: известные сыктывкарцы подвели итоги 2020 года

Трагичные расставания и новые вершины: известные сыктывкарцы подвели итоги 2020 года

24 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Некоторым изоляция пошла на пользу

2020 подходит к концу и настало время подводить его итоги. Известные сыктывкарцы рассказали порталу PG11.ru, каким был для них уходящий год.

Наталья Хозяинова, мэр Сыктывкара

- В этом году мы вместе прошли большой путь, реализовали много непростых проектов. Из знаковых событий могу отметить открытие двух новых школ - на 1200 мест в Орбите и на 600 мест в поселке Краснозатонский. Кроме этого завершено строительство детского сада в Эжве. 
Большой объём работ проделан и в сфере благоустройства. Этим летом в Сыктывкаре и Эжве отремонтировали 38 улиц и участков общей протяженностью 30 километров. Также в городе было отремонтировано 11 дворовых и 11 общественных территорий. Из этих проектов наиболее знаковые – ремонт площадки под часами и сквера в Кируле. 
Многое из этого стало возможным благодаря реализации национальных проектов и мы продолжим развитие города и в 2021 году. Хочу пожелать нашему городу в новом году стабильности и процветания, а всем его жителям – здоровья и благополучия!

Анатолий Чиканчи, мастер спорта международного класса

- В этом году было много интересного. Пандемия позволила посмотреть на свою работу по-новому, появилось много интересных идей. Мы с командой запустили целую серию разноформатных онлайн-проектов, открыли новый спортивный зал в Сыктывкаре, запустили филиал Школы боевых искусств в Краснодаре, поучаствовали в выборах в Совет Сыктывкара и выиграли их. Несмотря ни на что, год прошёл со знаком плюс, как говорится, слабые видят во всём препятствия, а сильные – возможности.

Мария Титова, директор частной школы

- 2020 год для меня был достаточно сложным, но чуть легче, чем у остальных. Большая часть моего бизнеса находится в онлайне, все, что было в оффлайне, удалось удачно перевести в Сеть. Также я переехала в Москву. Что отличает этот год от других - он прошел очень быстро, практически незаметно.

Никита Чернов, блогер и телеведущий

- 2020 прошел максимально убийственно. Как и в прямом, так и в переносном смысле. Как минимум, для меня это год огромных перемен. Смена полового партнера, полноценная самостоятельная жизнь, переезд в приличную квартиру, постоянная работа, «депрессивничек». Могу подвести следующие итоги:

  • У меня появилась своя авторская программа, где мы рассказываем о блогосфере Коми.
  • На телевидении теперь меня выпускают в прямом эфире, благодаря чему я начал преодолевать остатки страха и волнения большой сцены.  
  • Наконец-то в этом году дошел до рэпа. Пока сделал только 4 пенси, но все впереди. Помню год назад давал интервью PG11.ru, где обсуждались планы на 2020 год. Там я сразу сказал, что уйду в музыку. Окунуться полностью пока не получилось, но что есть - то есть. 
  • Коронавирус пошел на пользу. Работы нехило прибавилось. Самоизоляцию я нарушал благодаря знакомым предпринимателям, которые поделились пропусками, так что особо дома не засиживался. 
  • Месяц назад один из крупных федеральных телеканалов предложил мне высокооплачиваемую работу и собственное телешоу. Пока ведем переговоры, решаем вопрос о том, чтобы я летал на съемки. Все-таки я очень люблю наш «ушлый городишко», однако безусловно понимаю, что пора уезжать. 

Год принес немало человеческих потерь, лично для меня. Фактически, очень много плохих, негативных, предателей и меркантильных людей я подпустил к себе близко в этом году. Для меня потихоньку начали обесцениваться даже простейшие человеческие качества. Все вдруг стали такими алчными, самовлюбленными, тяжело кому-либо верить. Надеюсь всех этих людей я оставлю в уходящем году. 

Михаил Наумов, певец

- Всем известно, что 2020 год был очень тяжелым, особенно для артистов, которые работают в ресторанах. Хотя положительных моментов тоже было много: в этом году у меня родился сын, наследник фамилии. Благодаря самоизоляции я уделил много времени своему творчеству и выпустил много песен. Да и перед началом самоизоляции мне удалось провести большой сольный концерт «Сан Рем», которым я остался очень довольный. Спасибо всем, кто его посетил, для меня это было важно. 

Питирим Волочков, епископ

- Для меня 2020 год был самый прекрасный. 14 января я освещал храм в селе Нившере. В этот год мы заложили и построили крестильный храм в комплексе Стефановского собора. Мы проводили многие онлайн-концерты, проповеди. Я провел этот год дома, в любимой Республике Коми, выезжал на рыбалку. А еще в этом году у меня 25 летие посвещения в епископы, также 25 лет назад открылась наша сыктывкарская епархия.

Ольга Сосновская, заслуженная артистка РФ

- Не буду ударяться в пандемию, но обойти это не могу, так как наша творческая жизнь напрямую зависит от этого. Радостным событием этой эпохи был приезд моих сыновей, так как они учились на «удаленке» в Санкт-Петербурге. Было очень радостно проводить время вместе. Это заточение не показалось мне таким болезненным. 

Мы в театре также работали на удаленке, записывали видео, например, военные песни. Я проводила мастер-классы, открытые уроки. Большим плюсом стало общение с моими поклонниками и подписчиками, я более глубоко постигла все возможности интернета. 

К сожалению, международный конкурс на приз Ольги Сосновской мы также проводили дистанционно. Зато людям не приходилось приезжать в Сыктывкар, многие сэкономили деньги и вообще география мероприятия значительно расширилась: были Нидерланды, Украина, Белорусия. 

Мы потеряли очень много хороших людей из-за пандемии. Я и моя семья переболели, лежали в больнице. Ищем плюс в том, что у нас есть антитела, и мы надеемся ближайшие полгода не заразиться.

Очень жаль, что из-за пандемии пришлось перенести конкурс юных вокалистов в Краснодаре. 

Моя семья приобрела дачный участок и мы очень ждем весны, чтобы поехать туда. Такое решение мы приняли из-за пандемии - было завидно людям, которые на самоизоляции уехали на свои участки наслаждаться природой. 

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