Коронавирус, смена главы и спасение утопающих: сыктывкарцы подводят итоги 2020 года

2020 год подходит к концу и настало время подводить итоги. Портал PG11.ru сделал для вас подборку самых волнительных событий этого года.

«Событие года»

Эпидемия коронавируса

В 2020 году все население Земли столкнулось со страшной эпидемией коронавирусной инфекции. До сих пор количество умерших и заболевших продолжает увеличиваться. Во многих странах вводили и продолжают вводить ограничительные меры.

Смена Главы Коми

В разгар эпидемии коронавируса в России бывший глава Коми Сергей Гапликов сложил с себя полномочия. На его место назначили бывшего главу ФМБА Владимира Уйбу. Позже по итогам выборов он стал действующим главой Республики Коми.

Подготовка к чемпионату мира по бенди

В 2021 году в Коми должен был пройти чемпионат мира по хоккею с мячом. Его проведение приурочили к 100-летию республики, специально для него начали масштабную реконструкцию центрального стадиона в Сыктывкаре, на которую потратили приблизительно 3 миллиарда рублей.

По последним данным, всемирная антидопинговое агенство запретило России проводить какие-либо международные соревнования и турниры, а организация чемпионата остается под вопросом.

Закрытие стройки на Шиесе

26 октября 2020 года суд окончательно подтвердил решение предыдущих судов о сносе части возведённых строений в районе железнодорожной станции «Шиес». Это означает, что полигона для московского мусора на границе с Коми не построят. Напомним, активисты два года боролись за чистоту природы. В Сыктывкаре и в Архангельской области проходили многотысячные митинги против строительства полигона. Сейчас компания «Технопарк» проводит рекультивацию территории, чтобы придать ей первозданный вид.

В сыктывкарской Орбите открылась школа-долгострой на 1200 человек

Школу в Орбите строили с 2016 года и никак не могли доделать - подрядчик постоянно менялся из-за того, что не справлялся с задачами. Строение даже освещал епископ Питирим, чтобы помочь со строительством. Школу закончили строить в 2020 году и 1 сентября дети пошли уже в новое учреждение, которое оснащено по последнему слову техники.

«Битва тарантасов», приуроченная к первому дню весны

«Битва тарантасов» - особое событие, которое проходит в Сыктывкаре уже четвертый год. Жители города строят уникальные сани, которые выделяются своим дизайном, вместимостью и снегоходными качествами. В 2020 году «полем битвы» стал снежный склон на стадионе «Бумажник» в Эжве.



В мероприятии мог принять любой - главное соорудить свой тарантас и скатиться с горки. Победитель определяется по разным критериям. В этом году нас порадовали тарантасы: автобус №54, НЛО, ракета, холодильник, танк и многие другие.

Грандиозное празднование Масленицы в Сыктывкаре

29 февраля сыктывкарцы провожали зиму. Дата получилась знаменательной, потому что этот день наступает только раз в 4 года. Как всегда на главной площади города сыктывкарцев ждали интересные развлечения: песни и выступления народных ансамблей, детские игры, конкурс чучел, а также покорение 22-метрового столба.

Сыктывкарские байкеры проводили лето масштабным мотопробегом

26 сентября байкеры Сыктывкара закрыли мотосезон 2020 года. Мероприятие организовывали представители мотосоюзы «Зыряне». На площадке возле ТЦ «Июнь» можно было найти множество байков, от спортивных до классических.

«Гнев года»

72-летнюю сыктывкарку в больнице довели до смерти

Сыктывкарка Валентина Иванова (фамилия изменена) рассказала, что до августа ее 72-летняя мать чувствовала себя хорошо, однако у нее появились боли и ей пришлось лечь в больницу. Там она переболела коронавирусом. Родственники сообщают, что когда она вернулась домой, у нее появились пролежни, которые загноились и привели к смерти.

Врачи в Воркуте не получали заслуженные «коронавирусные» выплаты

Сотрудники скорой помощи Воркуты уже несколько месяцев не могли получить выплаты, которые им обещал президент Российской Федерации. Яна Евшина, медицинский работник, рассказала нам о том, что им наотрез отказывались выплачивать деньги. Сотрудники воркутинской скорой помощи неоднократно обращались в прокуратуру, однако они получили ответ, что все в порядке и выплаты так и должны начисляться . По словам медработника, прокуратура общалась с главврачом Рустамом Абзаловым и разрешила проводить ему выплаты подобным образом.

После того, как в ситуацию вмешался глава Коми, все врачи получили положенные деньги.

Власти оказались не готовы к весеннему половодью, поселки почти полностью затопило

Всю весну республику заливали ужасные паводки, к которым власти оказались откровенно не готовы. Некоторые дома затапливало полностью, нарушалась инфраструктура, а люди оказались запертыми в полузатопленных поселках. Жители поселков отмечают, что такого затопления уже не было 30 лет. Они жаловались, что власти совсем не подготовились к подобному исходу и не наладили меры противодействия паводкам.

Отмена Парада Победы

В этом году в Республике Коми не проводили Парад Победы. Это было связано со сложной эпидемиологической обстановкой. Глава Коми Владимир Уйба отметил, что такое мероприятие могло привести к новой вспышке коронавирусной инфекции.

Огромные очереди в поликлиниках

Несмотря на эпидемию коронавируса, в сыктывкарских поликлиниках наблюдались огромные очереди. Большинство жителей города заявили, что им проще вылечиться дома, чем подвергать себя такой опасности. Однако у них не было выбора - без посещения поликлиники невозможно получить больничный лист.

Школы столкнулись с нехваткой техники и средств для дистанционного обучения

Из-за перевода на дистанционное обучение у многих школ возникли крупные проблемы - у них просто не хватило средств. Самой главной проблемой стала нехватка техники для дистанционного обучения в семьях.

Министерство образования отмечало, что была проделана огромная работа. Министерство поручило образовательным организациям составить для каждого класса новое расписание уроков с учетом условий дистанционного формата обучения, при необходимости разработать индивидуальные учебные планы. Главным приоритетом была подготовка выпускников к экзаменам.

Сыктывкарцы жаловались на «ничтожные» сухпайки для школьников

В школах Сыктывкара организовали выдачу сухпайков, их состав сформировали в соответствии с рекомендациями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания школьников. Но горожане жаловались на то, что пайки недостаточно качественные и довольно скудные. В итоге пайки все-таки увеличили.

«Шум года»

Голосование по поправкам в Конституцию

В 2020 году прошло голосование за поправки в Конституцию России. Некоторые из них приятно порадовали, другие - вызвали недовольство у населения.

Новые термодеструкторы в Коми

«Региональный оператор Севера» решил избавить республику от мусорной проблемы путем перерабатывания отходов по современным российским технологиям - термодеструкцией. Первые такие установки появятся в Печоре, двух поселках Воркуты и Усть-Цильме.

Эколог заявила, что предложенные региональным оператором термодеструкторы работают на твердом топливе. Вероятность того, что общая температура горения мусора в топящейся на дровах бочке будет выше 1000 градусов - это какая-то фантастическая реальность. Из-за этого в топке постоянно будут образовываться диоксины и фураны, которые пагубно влияют на экологию.

Планы по добыче золота в Югыд Ва

Часть национального парка «Югыд ва» («Светлая вода» в переводе с коми), который расположен на северо-востоке Республики Коми, вновь оказалась под угрозой уничтожения.

В июле активисты «Комитет спасения Печоры» получили информацию о том, что с подачи министерства природы России в Республике Коми готовится очередной вариант изъятия части земель национального парка площадью 50 тысяч гектаров под добычу золота и промышленное освоение. В связи с этим «Комитет спасения Печоры» обратился к временно исполняющему обязанности главы Коми Владимиру Уйбе с просьбой сделать всё возможное, чтобы не допустить разрушения этих территорий, и выступить на стороне защитников парка.

Снятие налогов с регионального оператора

Регионального оператора освободили от уплаты налогов взамен на 1000 мусорных контейнеров. Как оказалось, за такое количество им придется отдать 11 миллионов рублей.

Вместе с этим у жителей это вызвало возмущение, так как только за один квартрал 2020 года региональный оператор уплачивал 40 миллионов рублей.

Закрытие единственной поликлиники в Лесозаводе

В сыктывкарском Лесозаводе закрылась единственная поликлиника, к чему местные жители отнеслись резко негативно - теперь за медицинской помощью им придется ездить в центр города. Ожесточило скандал то, что совсем рядом построилась частная поликлиника «Полимедика». Однако, по непонятным причинам, ей не разрешили открыться.

Гигантские очереди в ковидном центре

В Сыктывкаре недавно открылся ковидный центр, однако его работа началась со скандала. В поликлинике №1, где расположился центр, были огромные очереди людей. Врачей, чтобы обслуживать такое количество оказалось недостаточно.



Однако буквально через одну неделю очереди сократились в несколько раз.

Избиение молодого воркутинца

7 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в Воркуте с двойным переломом челюсти госпитализирован 18-летний молодой человек. Это случилось из-за драки, в которой его же трое товарищей жестоко избили парня.

В квартире произошла ссора, в ходе которой потерпевший оборонялся от обидчика ножом. Это оказало влияние на подозреваемых, и они с места происшествия скрылись. Впоследствии воркутинцы снова проводили время вместе и решили восстановить «социальную справедливость». Они пригласили потерпевшего на квартиру 21-летнего участника драки, тот согласился разобраться. Как выяснили следователи, инициатором встречи и разборок выступил двоюродный брат потерпевшего - 15-летний подозреваемый.

Экологическая катастрофа на Колве

В Усинске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за утечки нефти, которая произошла на реке Колва. Эколог отметил, что воздействие на природу было колоссальное: загрязнение водного объекта реки Колва привело уже к гибели водных биологических ресурсов, в том числе рыб, уничтожению нерестилищ и мест нагула ценных пород рыб: хариуса, сига, семги, ряпушки. Загрязнение реки неизбежно привело к загрязнению береговой линии, соответственно, уничтожена прибрежная экосистема, животный мир: ондатры, например. Ну и самое главное, вода — это питьевой ресурс, Колва — это приток Печоры второго порядка.

Четверо полицейских скрутили пожилого сыктывкарца

9 августа у памятника Ленину на Стефановской площади пожилой мужчина стоял в одиночном пикете. Но мирную акцию прервали четверо полицейских. Четыре полицейских пытались убедить пикетчика пройти в служебный автомобиль добровольно. Мужчина отказался. После этого полицейские предупредили, что будут применять силу и спецсредства. Затем применили электрошокер, заломали пожилого мужчину с плакатом, подобрали его вещи с асфальта и увезли на служебном автомобиле.

Запрет на курение кальянов

Госдума приняла постановление, согласно которому теперь нельзя курить кальяны в заведениях общественного питания. Согласно новому закону, вейпы, снюсы и кальяны приравнены к обычным сигаретам.

«Человек года»

Владимир Телепин, который за день спас четверых человек из реки в местечке Алешино

Владимир отдыхал на пляже, но этот день оказался не самым обычным для горожанина: сначала он спас мужчину с мальчиком, а затем – двух девочек. Между происшествиями прошло всего около получаса.

Владислав Басов, Мария Басова и Вадим Маслов, которые спасли тонущих детей из ледяной речки

Напомним, 8 декабря в Сыктывкаре на реке тонуло двое мальчиков. К счастью, их спасли трое молодых людей. В тот вечер 18-летние двойняшки Владислав и Мария Басовы пошли на почту со своим 18-летним товарищем Вадимом Масловым. Студенты Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича и студент СГУ им. П.Сорокина сейчас находятся на дистанционном обучении. По случайности они решили пройти через набережную и услышали крики. Молодые люди увидели две торчащие из воды головы - тонули два мальчика. Студенты легли на лед и вытащили детей на берег. По словам спасителей, что произошло они поняли только потом, спустя какое-то время.

Неизвестный сыктывкарец, который поймал выпрыгнувшую из окна девушку

26 ноября в Сыктывкаре случился пожар. Огонь начал распространятся в одной из квартир на втором этаже жилого дома. В квартире находилась девочка 6 лет. Мама, с ее слов, ненадолго вышла из дома по делам. В это время произошло короткое замыкание в одном из бытовых электроприборов, вспыхнул огонь. Ребенок, испугавшись, что не сможет покинуть квартиру через дверь, открыл окно и выпрыгнул со второго этажа. По счастливому стечению обстоятельств в это время рядом находился мужчина, который поймал девочку на руки и передал приехавшей бригаде скорой медицинской помощи.

После герой скрылся с места происшествия. Мэр Сыктывкара пыталась найти его, чтобы наградить, однако безуспешно.

Анна Чистякова, остановила автобус, в котором у водителя оторвался тромб, и спасла пассажиров от мчащейся на них фуры

Младшая медсестра республиканской больницы Анна Чистякова ехала на работу на автобусе №115. Внезапно женщина заметила, что водитель перестал подавать признаки жизни. Анна Чистякова увидела, что автобус выезжает на встречную полосу, по которой двигалось два больших лесовоза. Как отмечает женщина, было очень страшно. Однако она пролезла к водителю, схватила руль и повернула автобус обратно на полосу движения.

Жительница Ухты Валерия Верногорова, с отличием выступила на вокальном конкурсе и завоевала внимание судей

4 октября 11-летняя ухтинка Валерия Верногорова выступила с песней "Ля-ля-фа" Анжелики Варум в телепроекте НТВ "Ты - Супер!" и прошла в полуфинал. В воскресном эфире Валерия Верногорова выступила первой и получила все четыре голоса от звездного жюри, примечательно, что певица Елка и Алексей Воробьев нажали заветную зеленую кнопку еще до первого припева.

В итоге Валерия Верногорова дошла до финала конкурса, однако не победила. Глава Коми Владимир Уйба лично поздравил девочку, пожелал ей творческих успехов и вручил ей музыкальную аппаратуру для занятий.

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