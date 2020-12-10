Студенты, которые спасли тонущих детей в Сыктывкаре, рассказали, как это было

Детей, которые недавно чуть не утонули в Сыктывкаре, случайно услышали и спасли студенты, которые проходили мимо. Молодые люди поделились подробностями с телеканалом «Юрган».

Напомним, 8 декабря в Сыктывкаре на реке тонуло двое мальчиков. К счастью, их спасли трое молодых людей. Об этом сообщили в УМВД по Сыктывкару. Сообщение поступило в полицию в 20.30 8 декабря.

В тот вечер 18-летние двойняшки Владислав и Мария Басовы пошли на почту со своим 18-летним товарищем Вадимом Масловым. Студенты Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича и студент СГУ им. П.Сорокина сейчас находятся на дистанционном обучении. По случайности они решили пройти через набережную и услышали крики. Молодые люди увидели две торчащие из воды головы - тонули два мальчика. Студенты легли на лед и вытащили детей на берег. По словам спасителей, что произошло они поняли только потом, спустя какое-то время. После спасения детей они зашли в магазин, где поняли, что бесцельно бродят между прилавков и их начинает бить дрожь. Напомним, что в некоторых местах даже в самые сильные морозы не замерзает полынья, там будут установлены дополнительные аншлаги, предупреждающие об опасности. Позднее, когда позволит высота снежного покрова, вдоль набережной будет сооружен снежный бруствер. Он создаст дополнительное естественное препятствие для тех, кто может проигнорировать предостережения об опасности. Пока погода сделать этого не позволяет.

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