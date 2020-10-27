Очереди и болезни: чего ждать в поликлиниках Сыктывкара в период пандемии (фото)

Несмотря на эпидемию коронавируса, в сыктывкарских поликлиниках огромные очереди. Стоит ли вообще сейчас посещать больницы? Портал PG11.ru выяснил это у экспертов.

Жалобы жителей

От жителей столицы Коми поступают многочисленные жалобы на огромные очереди в местных больницах. Одна из сыктывкарок утверждает, что очередь в поликлинике №3 не соблюдается.

Сидим четвертый час, все кашляют и чихают. О чем вообще можно говорить, если поликлиники не следят за рекомендациями Роспотребнадзора? В этой очереди можно умереть. Пришла девушка с температурой 39, не может стоять. Она говорит, что вызывала скорую и ее направили сюда на снимок и прием к терапевту. О какой безопасности вообще может идти речь? - сообщает сыктывкарка.

Журналист портала PG11.ru решил проверить, действительно ли в поликлинике №3 все так печально. Как оказалось - да.

В поликлинике достаточно места для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Однако, несмотря на это, люди продолжают толпиться возле нескольких кабинетов. При всем этом, ранее перед входом стоял медицинский работник, который проверял температуру. Однако сейчас этим в поликлинике №3 никто не занимается.

Наличие масок и перчаток также никто не контролирует. Внутри поликлиники очень много лиц пожилого возраста. Напомним, что из-за продления режима повышенной им порекомендовали не выходить на улицу.

А что думают об этом сыктывкарцы?

В нашей группе «ВКонтакте» мы спросили у сыктывкарцев, готовы ли они пойти в поликлинику несмотря на опасность и огромные очереди.

Большинство ответило, что им проще вылечиться дома.

В комментариях сыктывкарцы отмечают, что оснавная причина, по которой они посещают поликлиники - оформление больничного листа.

Стоит ли ходить в поликлиники сейчас?

Заведующий педиатрическим отделением Усть-Вымской ЦРБ Дмитрий Максимов заявил, что самое главное - не заниматься самолечением по интернету, а обращаться к специалистам.

«Интернетные целители» ответственности за ваше здоровье не несут, в отличие от врачей поликлиник. Людям следует больше пользоваться онлайн или телефонной записью, чтоб не создавать живых очередей. И не забывать в очереди надевать маску и пользоваться антисептиком, - сообщает Дмитрий Максимов.

Врач отмечает, что в переполненном утреннем автобусе опасность заразиться гораздо выше, чем в очереди в поликлинику.

Сейчас персонал поликлиник больше уделяет времени и сил борьбе с «живыми очередями». Однозначно сказать : «сидите дома», если случай «пустяковый», не зная особенностей конкретного пациента, нельзя, - заключил врач.

Какие поликлиники сейчас работают?

Сейчас, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, все поликлиники работают в обычном режиме.

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