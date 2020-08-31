Феминистка и училка твоей мечты: подборка самых интересных блогеров Коми

31 августа празднуется всемирный день блога. Портал PG11.ru подготовил для вас подборку самых интересных блогов уроженцев Коми.

Мария Титова

Фото: @mur_mur_mash

«Училка твоей мечты» - именно так описывает себя девушка в своем инстаграме. Мария ведет блог об образовании и математике. При том он направлен на благую цель - помочь школьникам подготовиться к экзаменам и сдать ОГЭ и ЕГЭ. Также Мария в сториз инстаграма ведет лайфстайл блог, где рассказывает и показывает свою жизнь.

Инстаграм жизнерадостной Марии Титовой насчитывает 111 тысяч подписчиков, что можно назвать абсолютным рекордом для блогера из Сыктывкара.

Никита Чернов

Фото: vk.com/ Никита Чернов

Один из самых эксцентричных блогеров Сыктывкара. Никита Чернов начал выпускать ролики с самого детства. Он стал известен после того, как выпустил свой формат «Антишкольник», в которым высмеевал видео подростков. Также он засветился на весь интернет, когда на региональной передаче в ответ на прощание ведущего сказал «Спасибо, я забыл ваше имя».

Сейчас YouTube канал Никиты Чернова насчитывает 53 тысячи подписчиков, парень снимает лайфстайл блоги, реакции и музыкальные клипы. Кстати, сейчас Никита Чернов решил заняться музыкой и продюсированием молодых артистов.

Антон Власов



Фото: @vlasovblog

«Креативный из трущоб». Антон Власов - известный сыктывкарский маркетолог, который ведет свой блог в инстаграмме. Сейчас он насчитывает 2 221 подписчиков.

Мужчина занимается SMM и маркетингом и об этом он рассказывает своем блоге. Из него можно почерпнуть очень много об этих профессиях. При том, Антон Власов рассказывает о маркетинге просто, без заумных терминов

Также Антон снимает креативные видео. Кстати, во время изоляции он засветился со своей пародией на песню Cream Soda «Плачу на техно».

Олег Михайлов

Фото из личного архива Олега Михайлова

Олег Михайлов прославился на всю Россию благодаря своему видеоблогу об охоте и жизни в коми деревне. Мужчина активно увлекся видеоблогингом и собрал на своих видео более двух миллионов просмотров. Олег Михайлов очень тщательно снимает видео и методично подбирает ракурсы. Через его работу многие смогли узреть настоящую красоту Республики Коми.

Самое популярное видео блогера о вечерней рыбалке набрал 1,5 миллиона просмотров.

Канал Олега Михайлова на YouTube насчитывает 36, 2 тысячи подписчиков.

Софья Шиманская

Софья Шиманская - одна из самых ярких представителей сыктывкарского блогинга. В своем инстаграме, который насчитывает 40 тысяч подписчиков, она рассказывает об актуальных проблемах нашего времени, о которых, зачастую, говорить не принято.

Основная повестка, которую освещает Софья Шиманская - гендерное неравенство, однако это далеко не единственное, что можно найти в инстаграмме девушки. Отдельно хочется отметить визуальное оформление инстаграмма Софьи - выглядит очень стильно.

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