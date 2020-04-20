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Сыктывкарцы сняли заводную пародию на клип Cream Soda

Сыктывкарцы сняли заводную пародию на клип Cream Soda

20 апреля 2020 Возрастное ограничение: 12+
Скриншот из видео Антона Власова / #ПлачуНаТехно Сыктывкар
Изобретательные горожане облачились в яркие и даже безумные образы

Сыктывкарец Антон Власов снял клип-пародию на песню группы Cream Soda. В нем приняли участие больше десятка жителей столицы Коми, среди которых оказался даже знаменитый «балконный» ди-джей из Орбиты. Ролик горожанин опубликовал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Клип, не смотря на свою пародийность, у сыктывкарцев получился по-настоящему оригинальным. В нем горожане предстают, порой, в самых необычных образах, которые они смогли придумать и исполняют действительно зажигательные танцы. Впрочем, просто посмотрите сами.

Кстати, не так давно сыктывкарская музыкальная группа ToEd выпустила на тему пандемии коронавируса и самоизоляции. Автор текста, музыки и идеи, исполнитель под псевдонимом Эдвард Кайд рассказал порталу PG11.ru о том, как проходили съемки и кто в этом участвовал.

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Что вы думаете об этом клипе? Пишите в комментариях.

Видео Музыка Необычное

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