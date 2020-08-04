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«Может, для людей что-то сделаете?»: сыктывкарцы в ярости из-за закрытия единственной поликлиники на районе

«Может, для людей что-то сделаете?»: сыктывкарцы в ярости из-за закрытия единственной поликлиники на районе

04 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Поликлиника в Лесозаводе
Инвалидам и диабетикам придется нелегко

В сыктывкарском Лесозаводе закрывается единственная поликлиника. Местные жители относятся к этому резко негативно. Журналист портала PG11.ru прибыл в лесозаводскую поликлинику чтобы узнать подробности.

По словам медицинского персонала поликлиники, здание уже давно признано аварийным, поэтому Минздрав решил перевести всех специалистов на Ленина, 75А. Это будет значить, что местным жителям придется ехать в город, чтобы получить надлежащую медицинскую помощь. Однако далеко не всех устраивает такая перспектива.

Ильмурат Байрамов

Это ужасно и очень неудобно. Я сам диабетик, и поэтому мне жизненно необходимо посещать поликлинику. Очень расстроен из-за того, что поликлинику эту закрывают. Так мало того, что теперь все в город переносят,  так и к узким специалистам непонятно как попасть. Мы тут в маленькой поликлинике ждали месяцами, а теперь что, годами? Торговых центров-то понастроили. Может, для людей что-то сделаете? 

Сергей Бородский

К этому решению отношусь резко негативно. Да лучше бы снесли уже эту поликлинику и построили новую, в Лесозаводе без нее никак. Место для этого есть. Про «Полимедику» слышал, построили отличную новую поликлинику, почему открыть ее не могут - остается загадкой.

Светлана Илюченко

У меня муж инвалид по зрению, ему очень сложно передвигаться, а посещать обследование нужно раз в месяц. Есть родственники, у кого проблемы с суставами. Эта поликлиника - жизненно важное место для жителей Лесозавода.

В 2017 году было принято решение о строительстве новой бесплатной поликлиники «Полимедика». Ее открытие планировалось 3 февраля. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова посетила медицинское учреждение 20 марта и отметила, что оно полностью готово к работе. Об этом она рассказала на своей странице «ВКонтакте».

Внутри действительно все готово к оказанию медицинской помощи населению! Комфортные и уютные кабинеты, современное оборудование. На мой взгляд, соблюдены все нормативы и требования. Сейчас поликлинике, которая планирует принимать горожан по полису ОМС (бесплатно), не хватает лишь закреплённых за ней людей. Вопрос наличия современного медицинского учреждения в Лесозаводе стоит остро для города и его жителей, и открытие «Полимедики» позволит обеспечить медицинское обслуживание населения на высоком уровне, - рассказывает Наталья Хозяинова. 

vk.com/ Полимедика

Однако Минздрав не выдал разрешение на ее открытие. Директор «Полимедики» Илья Иванов рассказал о ситуации на сегодняшний день:

Мы изо всех сил уговариваем министерство здравоохранения Коми открыть эту поликлинику. Они должны выполнить условия соглашения, которые были оговорены заранее. Однако Минздрав Коми считает, что это решать подобные проблемы не в его полномочиях. Но это неправда. Подобные проекты были реализованы в 15 регионах, только в Санкт-Петербурге таких поликлиник 30 штук, - сообщает директор.

Илья Иванов отметил, что Минздрав Коми предложил взять поликлиники в субаренду и назвал сумму, за которую согласился это сделать. Директор «Полимедики» приехал в Сыктывкар, чтобы решить этот вопрос, однако министерство изменило свое решение и отказалось от аренды. 

Сейчас нам просто ничего не остается, кроме как демонтировать поликлинику и перевести ее из Коми в регион, где она будет нужна, - сообщает Илья Иванов.

Мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Республики Коми, на момент публикации ответа получено не было.

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