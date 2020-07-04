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Врач назвал самые опасные позы для сна

Врач назвал самые опасные позы для сна

04 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com / Самые опасные позы для сна: мнение врача
Так люди теряют возможность полноценного отдыха

Неправильная поза во время сна является основной причиной хронических заболеваний в пояснице, заявил сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь китайскому изданию Хуаньцю Шибао.
По его словам, в этом случае человек не только лишается полноценного отдыха, но и не может достигнуть прогресса в лечении. Слова специалиста приводит РИА Новости

Три неправильные позы

Врач рассказал, что привычка засыпать на боку означает, что в течение всей ночи позвоночник будет находиться в изогнутом состоянии.

Такое скручивание вызывает давление между фиброзными кольцами вокруг соседних межпозвоночных дисков. Повышенное давление в межпозвоночном диске вызывает выпячивание пульпозного ядра в определенном направлении, вызывая тем самым грыжу поясничного межпозвоночного диска, — подчеркнул он.

В таком положении поясничные мышцы не расслабляются и постепенно теряют свою эластичность, что чревато структурными изменениями поясничного отдела позвоночника и расстройством крестцово-подвздошного сустава, а впоследствии — болевыми ощущениями.

Известно, что многие любят спать на животе. Но в этой позе голова и шея смещены, а мышцы напряжены. Все это провоцирует развитие шейного спондилеза и также является одной из причин болей в пояснице, пояснил Чунь. Кроме того, медик не советует спать с опорой на какой-то предмет, например на подушку.

Ведь в этой позе позвоночник находится в разной степени искривленности, так что неудивительно, что это может привести к болям в пояснице, — отмечается в материале.

Две лучшие позы для сна

Сотрудник центра назвал две самые расслабляющие позы, которые позволяют облегчить процесс засыпания, снять усталость и расслабить мышцы. Он объяснил, что вначале необходимо подобрать подходящую по высоте подушку, чтобы шея не изгибалась.

Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены. При положении лежа на спине положите подушку под колени, голова должна лежать высоко и удобно, а шея полностью поддерживаться подушкой, — рассказал Чунь.

В этих положениях позвоночник не изгибается и мышцы расслабляются. Тем, кто любит спать на боку, согнув одну ногу, врачи порекомендовали подложить опору под поднятую руку и ногу, которая находится не в прямом положении.

Врач добавил, что на левом боку не стоит отдыхать в ночное время людям с тяжелой сердечной недостаточностью и другими заболеваниями сердца. Он отметил, что человек ворочается во сне, чтобы изменить неправильную позу, снять мышечную усталость и для регулирования температуры тела. В правильном положении люди спят спокойно.

В то же время прививание себе привычки спать в правильном положении и создание здоровой мышечной памяти приведет к тому, что, даже двигаясь во сне, вы все равно естественным образом примете правильную позу, — говорится в статье.

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