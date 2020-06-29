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Фоторепортаж: в сыктывкарской Орбите наконец-то готова школа-долгострой

Фоторепортаж: в сыктывкарской Орбите наконец-то готова школа-долгострой

29 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / Фоторепортаж: в сыктывкарской Орбите наконец-то готова школа-долгострой
Но горожане сомневаются, что дети смогут начать в ней учиться в этом году

В июне 2016 года рядом с бассейном «Орбита» начали возводить школу на 1200 мест. Однако закончить проект удалось лишь к 2020 году. Портал PG11.ru выяснил, как выглядит новая школа и все ли готово к началу нового учебного года.

По первоначальным планам, ученики должны были пойти в новое учебное заведение уже в 2017 году. Первый подрядчик - компания из Краснодара - к декабрю 2016 года выбился из планов, и в ноябре 2017 года его сменили на компанию из Калуги. Но строительству это не помогло: сроки сдачи перенесли сперва на июль 2018 года, затем на сентябрь 2018 года. Затем школу планировали открыть к июлю 2019 года. В конечном счете проект заканчивает третий подрядчик. 

Школа уже получила заключение регионального Госстройнадзора о соответствии объекта требованиям проектной документации. Получение этого документа означает, что построенное здание соответствует всем требованиям проектной документации и технических регламентов. Школе уже присвоен адрес - ул. Петрозаводская, 4. На сегодняшний день в ней завершены все строительные и отделочные работы. В ближайшее время будет подано заявление на ввод объекта в эксплуатацию, после чего останется получить необходимые лицензии и подготовиться к началу нового учебного года. Напомним, что в соответствии с поручением врио Главы Республики Коми Владимира Уйбы школа должна быть введена в эксплуатацию до 1 августа 2020 года.

Несмотря на это, сыктывкарцы все равно не верят, что школа распахнет свои двери для детей даже к 1 сентября. В опросе, который портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте», большинство сыктывкарцев отвечает, что, по их мнению, школу снова не откроют в срок. 

 

Еще в 2019 сыктывкарцы скептически отнеслись к заявлению, что скоро школа начнет работать. Кто-то даже засомневался, безопасно ли там будет находиться:

Виктория Часовникова

- Дома шлепают ух как быстро, дом на доме. А школу детишкам никак достроить не могут, позорище.

Анна Максимова

- Шел 3245 год, школу так и не могут достроить.

Людмила Панюкова

- А вы уверены в безопасности этого объекта? Я бы десять раз подумала определять ли туда своего ребёнка.

А как вы считаете, будет ли одной школой больше в Сыктывкаре в этом году?

Корреспондент портала PG11.ru посетил уже законченную школу и подготовил фоторепортаж. Приятного просмотра!

Будущих школьников уже в этом году будет встречать небольшой двор и газон, который только-только засеяли.

В новой школе очень просторные коридоры, на каждом этаже расположено по четыре-пять телефонов, с помощью которых можно будет в момент необходимости связаться с любой из экстренных служб.

Безопасности уделено много внимания: в здании предусмотрена масса запасных выходов.

Актовый зал очень прострорный, он полностью готов к тому, чтобы принять учеников: исправно работает звуковая аппаратура, проектор и экран. Правда, перегорело пару ламп в прожекторах над сценой.

Отдельного внимания заслуживают спортзалы. Их в школе три: игровой зал, гимнастический зал и тренажерный зал. Кроме этого на улице для детей создана баскетбольная площадка, турники и стадион. На нем стоят мачты освещения. Примерно такие же, кстати, расположены на Республиканском стадионе.

Кроме обычных учебных классов, которые оборудованы смарт-досками и обычными маркерными, в школе есть класс хореографии, классы для занятий трудом, комнаты отдыха для учителей, а также целый медицинский блок со своим стоматологическим кабинетом, процедурной и травмпунктом.

В здании создана безбарьерная среда: кроме отсутствия порогов в школе предусмотрен просторный лифт.

Также в школе практически полностью обрудована столовая и библиотека: не хватает только продуктов и поваров, книг и библиотекарей.

Напомним, еще одна школа строится в поселке Краснозатонский. Сейчас там уже началась сборка и установка мебели. Как проинформировал представитель подрядной организации Роман Зыкин, в настоящий момент заканчиваются отделочные работы, началась сборка и установка мебели, идёт настройка пожарных и вентиляционных систем. В ближайшее время поступит технологическое оборудование для столовой и пищеблока. Отдельные силы подрядчик направил на благоустройство прилегающей территории. Уже подготовлено основание универсального стадиона, монтируется покрытие площадки для занятия спортом. На днях начнётся асфальтирование дорожек. Всего на территории школы будет оборудовано несколько площадок для различных видов игр и спорта, а также зоны для отдыха учеников. Наталья Хозяинова на месте обсудила с подрядчиком и представителями Управления капитального строительства ряд организационных моментов, связанных с текущим процессом реализации проекта. Напомним, строительство новой школы на 600 мест по улице Новозатонской ведётся с января 2019 года в рамках национального проекта "Образование". После завершения строительства начнется процесс лицензирования, затем школа сможет принять своих учеников. Новая школа станет вторым корпусом краснозатонской школы № 9.

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А вы хотели вы учиться в такой школе или отправить в нее своих детей? Пишите в комментариях!

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Дети Образование Строительство

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