«Продукты подорожают»: эксперты рассказали, чем грозит запрет на въезд грузовиков в Сыктывкар

В Сыктывкаре планируется ввести запрет на въезд грузовиков и фур в центр города. Речь идёт об ограничении движения транспорта с максимальной массой свыше пяти тонн. Предполагается, что это позволит сохранить дороги в целости. Портал PG11.ru выяснил, к чему могут привести такие изменения.

Исключение сделают для коммунальной техники, задействованной на уборке города. Вместе с этим грузовики, обеспечивающие реализацию строительных проектов, смогут въезжать в центральную часть города по спецпропускам. Порядок их выдачи обнародуют позже.

Что об этом думают предприниматели?

Запрет на въезд фур в город в первую очередь скажется на работе компаний, которые занимаются грузоперевозками. Станет ли это реальной проблемой? Нужно ли это? На эти вопросы порталу PG11.ru ответил директор компании, которая занимается грузоперевозками, Анатолий Конюхов:

- Это плохая инициатива, потому что все из-за этого будет дороже. Нужно будет больше машин для доставки продуктов, строительных материалов, техники. Объездные, в принципе, нормального качества, по ним ездить можно без проблем.

Мнение автомобилистов

Горожане довольно часто жалуются на то, что фуры, подвозящие в магазины продукты, перегораживают выезды из дворов. Но есть и автомобилисты, для которых фуры в городе не являются проблемой.

Александр Ветошкин

- У нас, по-моему, и без того везде знаки стоят, ограничивающие движение грузовых автомобилей. Мне, если честно, они не мешают. А в центре города их вообще мало и то обычно это машины ЖКХ, а куда без них.

Сергей Вавилин

- Я их вообще не замечал никогда. Хотя работа разъездная. Думаю, не стоит. Может заехать одна фура с продуктами, а будет заезжать пять «газелек». И где здесь плюс?

Мнение эколога

Помогут ли нововведения как-то улучшить экологическую обстановку в Сыктывкаре? Об этом порталу PG11.ru рассказала эколог Нина Ананина:

- Ограничения для грузовой техники вводились всегда. Это необходимо, в первую очередь, для снижения нагрузки на наши дороги. Вопрос автомобильных выбросов здесь вторичен. Если брать официальные заключения по состоянию воздуха в Сыктывкаре, например, в самом центре города, район Центральной гостиницы, то у нас там фиксируются постоянные превышения предельно допустимых концентраций по бензапирену и другим загрязняющим веществам. И это результат увеличения количества личного автотранспорта. Так что, если ставить во главу угла вопрос улучшения состояния воздуха, то это уже вопрос к жителям. А именно, использование велосипедов и общественного транспорта вместо личного авто.

Также портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе опрос, чтобы выяснить, что о новом законопроекте думают горожане.

Согласно результатам опроса, большинство сыктывкарцев считает, что фурам и правда стоит запретить въезд в город, ведь они разрушают дорожное покрытие. Второй по популярности ответ: «А толку-то? Дороги все равно разваливаться будут».

Мнения сыктывкарцев

Мнения в комментариях разделились: кто-то уверен, что из-за нововведений только подорожают продукты, а кто-то искренне рад тому, что грузовики перестанут перекрывать дороги при разгрузке:

Lil Waves

- Смеетесь? В центре находятся склады, магазины, фуры и туда ездят. На «Газелях» не выгодно будет, продукты подорожают.

Андрей Королев

- Фура вечером регулярно перекрывала въезд во двор на Советской, 56. Пусть арендуют склад и развозят товар на фургончиках

Екатерина Малетина

- Жители домов на Октябрьском проспекте вообще тихо дуреют от грохота фур по разбитой дороге. Причем грохочут в основном не машины с продовольствием, а контейнеровозы с вокзала.

Николай Чупров

- Вы на весовых в районе Эжвы, Зеленца ездили? Что там устраивают перегрузы, кошмар! Потом всем стадом орете о том, что дороги раньше времени и гарантийных сроков приходят в негодность. В Парчег съездите, посмотрите, что там с дорогой сделал частник, который перевозит песок. Знаки по тоннажу есть, контроля ноль. Этот частник хапает миллионы, а вы хаете за дорогу муниципалитет.

Что говорят в мэрии?

Сейчас мэрия совместно с ГИБДД по Сыктывкару дорабатывает все нюансы. После этого администрация обнародует необходимую информацию, включая схему города с обозначением дорог, по которым будут введены ограничения на въезд тяжелых грузовиков и путей объезда. Исключение сделают для коммунальной техники, которая убирает город. Вместе с этим грузовики, которые возят стройматериалы на объекты, смогут въезжать в центральную часть города по спецпропускам.

Как отметили в мэрии, больше исключений не будет, даже для фур, которые возят продукты. Им придется за пределами города перегружать товар в менее габаритные автомобили. Но проблем с этим возникнуть не должно. Например, торговая сеть «Пятерочка» действует так уже давно.

- Снижение количества тяжелой техники необходимо по нескольким причинам. Во-первых, это положительно скажется на чистоте воздуха в городе за счёт уменьшения выбросов от двигателей грузовиков. Во-вторых, это позволит увеличить срок службы дорожного покрытия и в целом разгрузит улицы, - сказала мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

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А что вы думаете по этому поводу? Стоит вводить эти изменения? Расскажите в комментариях!