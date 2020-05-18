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«Ребенок медленно умирает»: сыктывкарцы собирают деньги на лечение тяжелобольному мальчику

«Ребенок медленно умирает»: сыктывкарцы собирают деньги на лечение тяжелобольному мальчику

18 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
https://artem2020.ru / Сыктывкарцы собирают деньги на лечение тяжелобольному мальчику
Нужно успеть приобрести препарат до второго дня рождения малыша

Родители маленького мальчика собирают средства на лечение своего ребенка со смертельным заболеванием. Стоимость инъекции, которая способная остановить болезнь, составляет примерно 150 миллионов рублей. 

Артем Мартынов родился 28 июня 2018 года в Воронеже. Ребенок рос и развивался согласно возрасту, пока в 9 месяцев не начал слабеть. В мае 2019 года генетический анализ подтвердил диагноз «спинальная мышечная атрофия» 1-2 типа (СМА). Это страшное генетическое заболевание приводит к медленному мучительному и полному параличу. Дети с 1-2 типом только в 8% случаев доживают до 2-х лет. Сначала у малышей перестают двигаться ножки, потом ручки, перестает держаться голова и не слушается тело. Они не могут есть, глотать и медленно перестают дышать, полностью переходя на ИВЛ (искусственную вентиляцию легких). Не сложно догадаться, что происходит потом.

Родители Артема ведут сбор средств на препарат Zolgensma. Это единственное и самое дорогое в мире лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Стоимость лечения в клинике Natoinwide Children`s в США - 2,4 миллиона долларов, что равно примерно 150 миллионам рублей. К сбору средств присоединились и сыктывкарцы.

Все документы о состоянии малыша публикуются на сайте ARTEM2020.ru

    Инъекцию необходимо поставить в ближайшее время, чтобы остановить необратимые процессы в организме.

    Дети Здоровье Медицина

    Реквизиты:

    • Карта Сбербанк (мама) Екатерина Геннадьевна М.: 5469 1300 1468 6602
    • Сбербанк онлайн: 8 915 588 1996
    • Альфа банк: 5559 4937 1445 5244
    • ВТБ: 4893 4704 6434 6540
    • Газпромбанк: 4249 1705 9058 6966
    • Промсвязь банк: 2200 0301 5851 6154
    • Тинькоф банк: 5280 4137 5051 0955
    • Яндекс Деньги: 410019620045541
    • QIWI кошелек: 7 915 588 1996
    • PayPal: ekaterinamartynovaa@mail.ru 
    • PayPal: art_martynov@mail.ru
    • Фонд «Вера в детство» veravdetstvo.ru На номер 3434 смс со словами ➡️ Успеть 300 Артём ⬅️ где 300 любая сумма.
    • Сайт ARTEM2020.ru

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