«Ребенок медленно умирает»: сыктывкарцы собирают деньги на лечение тяжелобольному мальчику

Родители маленького мальчика собирают средства на лечение своего ребенка со смертельным заболеванием. Стоимость инъекции, которая способная остановить болезнь, составляет примерно 150 миллионов рублей.

Артем Мартынов родился 28 июня 2018 года в Воронеже. Ребенок рос и развивался согласно возрасту, пока в 9 месяцев не начал слабеть. В мае 2019 года генетический анализ подтвердил диагноз «спинальная мышечная атрофия» 1-2 типа (СМА). Это страшное генетическое заболевание приводит к медленному мучительному и полному параличу. Дети с 1-2 типом только в 8% случаев доживают до 2-х лет. Сначала у малышей перестают двигаться ножки, потом ручки, перестает держаться голова и не слушается тело. Они не могут есть, глотать и медленно перестают дышать, полностью переходя на ИВЛ (искусственную вентиляцию легких). Не сложно догадаться, что происходит потом.

Родители Артема ведут сбор средств на препарат Zolgensma. Это единственное и самое дорогое в мире лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Стоимость лечения в клинике Natoinwide Children`s в США - 2,4 миллиона долларов, что равно примерно 150 миллионам рублей. К сбору средств присоединились и сыктывкарцы.

Все документы о состоянии малыша публикуются на сайте ARTEM2020.ru

Инъекцию необходимо поставить в ближайшее время, чтобы остановить необратимые процессы в организме.