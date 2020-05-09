Истории ветеранов: сыктывкарцы рассказали о судьбе своих героических предков

Уже сегодня Россия отмечает День Победы - праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Портал PG11.ru собрал рассказы сыктывкарцев об их родственниках, которые сражались на этой войне ради нашего с вами настоящего и будущего.

Лиханов Иван Иванович

Родился 24 января 1924 года в селе Джида Балтийского района Читинской области. Война застала в родном селе, в то время Иван Иванович работал трактористом. Воевал на 3-м Белорусском фронте.

Воинское звание – сержант.

Иван Иванович принимал участие в боях за Брянск, освобождал Белоруссию – города Бобруйск, Молодечено, Оршу, Витебск.

При освобождении города Молодечено подорвали немецкий танк. Иван Иванович и его товарищ Соколов принесли карту наступления нашей 31 гвардейской дивизии и передали полковнику Кузнецову.

На фронте Иван Иванович был ранен.

Домой вернулся 1 апреля 1947 года.

Награждён Орденом Отечественной войны II степени,

Медали: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейными медалями.

Умер 5 ноября 2002 г. в поселке Знаменка Троицко-Печорского р-на Республики Коми.

Строка о Лиханове Иване Ивановиче в наградном списке:

«Командир расчёта ИТР – З стрелкового батальона гвардии сержант Лиханов Иван Иванович награждён медалью «За отвагу» за то, то при прорыве обороны противника в районе Центрального посёлка Оршанского района Витебской области 23 июня 1944 года огнём своего ружья уничтожил пулемётную точку противника с её расчётом и кроме того из винтовки убил двух солдат противника.»

Наградной лист гвардии сержанта Лиханова Ивана Ивановича:

«При прорыве обороны противника в районе деревни Садены Литовской ССР 16 октября 1944 года Командир отделения взвода ИТР Зетр. батальона 99 стрелкового полка31 гвардейской стрелковой дивизии, умело руководя своим отделением вдвинул его вперёд и уничтожил 3 пулемётных точки противника, ем обеспечил продвижение нашей пехоты. Заменив выбывшего из строя командира взвода товарищ Лиханов уничтожил ещё одну огневую точку немцев и взял в плен расчёт противотанковой пушки.

За умелое руководство и храбрость в бою товарищ Лиханов достоин награждения орденом «Отечественной войны I степени.»»

Владимиров Павел Николаевич

Панев Северьян Фёдорович

Родился 31.05.1907. в деревне Керос Прилузского р-на Республики Коми. Перед войной закончил Высшую партийную школу в Ленинграде. На фронт ушёл в начале войны добровольцем. Воевал в составе 42-й гвардейской дивизии под Москвой, в Орловской обл., на реке Десне, где попали в окружение и выходили с боями. Комиссар батальона. Участник Сталинградской битвы, освобождал Прагу, Будапешт, Вену. Четырежды ранен. Майор, инвалид войны 1 гр., слепой. Демобилизован в 1946 г. Награждён орденами Отеч.войны I ст., Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией». В Национальном музее Республики Коми хранится его записная книжка военных лет, фото и китель. В национальной галерее Сыктывкара находится портрет Панева С.Ф,написанный в 1975 году Р. Ермолиным. После войны встретил Паневу Анну Григорьевну, труженицу тыла,10.06.1926 года рождения. В трудное послевоенное время воспитали четверых детей. Умер в октябре 1975 года, его жена в марте 2007 года.

Горячкин Игнат Иванович

Родился в 1901. Дата и место призыва 22.06.1941 Тимашевский РВК, Краснодарский край, Тимашевский р-н. Воинское звание: красноармеец. Пропал без вести в мае1943. Фото не сохранилось.

Иванов Григорий Васильевич

Родился в 1897. Место рождения: Коми АССР, Летский р-н, Мутницкий с/с. Дата и место призыва: 30.08.1942 Летский РВК, Коми АССР, Летский р-н. Последнее место службы 71 СП. Воинское звание: красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1943. Фото не сохранилось.



Стрекалов Григорий Степанович

Родился в 1903. Место рождения: село Объячево. Дата и место призыва: Коми АССР, Прилузский РВК 24.10.1941 год. Воинское звание: рядовой. Дата выбытия: 25.04.1942. Умер от ран, захоронен в г.Волгода. Название источника донесения: «Книга памяти. Республика Коми. Том 2». Фото не сохранилось.

Вежев Александр Александрович

1911-1977. Советский литературовед, критик, автор сочинения «Зарождение и становление Коми советской литературы», автор учебников по коми литературе. Был участником ВОВ, награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За оборону Ленинграда», демобилизован в звании «капитан запаса». Имя внесено в Большую советскую энциклопедию за научные труды. Автор исследований об И.А. Куратове, имя которого носит 1 школа Сыктывкара.

Максимов Гавриил Васильевич

Родился 17 июля 1923 г. в деревне Крестово Удорского района Коми. Закончил 7 классов Ёртомской неполной средней школы и остался работать в родном колхозе им. Ворошилова. 25 февраля 1942 г. его мобилизовали. Прошёл солдат с боями всю Европу до самого Берлина. Служил Гавриил В. в танковой части, ремонтировал подбитые танки. Здесь он и получил специальность механизатора. Демобилизовался в июне 1947 г. В родном селе он продолжил работать с техникой и одим из первых механизаторов района привёл первый трактор в селе Ёртом. Награждён орденом «Отечественной войны 2 степени» и медалью «За боевые заслуги».

Селянинов Тимофей Васильевич

Родился 4 февраля 1922 года в селе Усть-Нем Усть-Куломского района Коми АССР. Родился вне брака.

В 30-е годы, когда в селе рушили церковь, подростку Тимофею удалось принести домой за пазухой резного ангелочка с крылышками и несколько икон.

Окончив пять классов, 19-летний Тимофей 15 июня 1941 года Усть-Куломским РВК был призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.

22 июня 1941 года Германия нарушила пакт о ненападении и вторглась на территорию Советского Союза, а 27 июня боец Селянинов уже принял присягу. Тимофей Васильевич служил в должности связиста и брал рейхстаг – логово фашистов. Общее число красноармейцев из Усть-Нема, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны и брали Берлин, было всего 11 человек. И среди них –мой прадедушка Селянинов Т.В.

В июне 1941 года Тимофей был направлен в 113-й отдельный пулеметный батальон. В октябре 1941 года после ранения он воевал в 64-й морской бригаде в должности телефониста. С июля 1941 года – на Западном фронте, а с 01 января 1944 года – на Белорусском.

Через всю войну Тимофей Васильевич пронес в кармане своей гимнастерки резного ангелочка , а также маленькую иконку Святого Георгия Победоносца.

Сражаясь с фашистами в составе 401-й отдельной роты связи 82-й гвардейской стрелковой дивизии 65 армии на Белорусском фронте, в период с 1 января по 27 января 1944 года Тимофей Селянинов совершил подвиг, за что получил боевую награду.

В наградном листе отмечалось, что красноармеец Селянинов Т.В. в 401-й отдельной роте связи служит с 1942 года. Работая линейным надсмотрщиком, Селянинов всегда обеспечивал боевую линию бесперебойной связи, держа ее под контролем.

В период январских наступательных действий под деревней Виша тов. Селянинов, несмотря на сильный огонь противника, в минимально короткий срок исправил все повреждения на линии связи.

27.01.1944 года Селянинов Т.В. при наводке линии был ранен, но не ушёл с поста до тех пор, пока линия не была до конца наведена и командование не получило возможность управлять войсками.

Тов. Селянинов Т.В. дисциплинирован, исполнителен и смел. Достоин правительственной награды – ордена Славы III степени.

Приказом № 58 от 04.02.1944 года, изданным 82-й гвардейской стрелковой дивизией 65 армии Белорусского фронта, Селянинов награжден орденом Красной Звезды.

Архив: ЦАМО,ф.33, оп.686044,ед.хр.4209, зап.22028135.

В июле 1944 после контузии Тимофея Васильевича направили в 130-й отдельный батальон связи на ту же должность. Боевой путь бойца Красной Армии начался от Волоколамского шоссе и закончился в Берлине.

В июле 1945 года на территории Германии он продолжил службу в составе 227-й отдельной рабочей роты в должности старшего почтальона. Там с ним произошел случай: когда он со своими сослуживцами купался в реке Одер, то на что-то наткнулся. А когда решили поднять со дна реки обнаруженное, то были шокированы – это был труп фрица вместе с автоматом. До конца жизни Тимофей Васильевич больше никогда не купался в реке, даже у себя на родине.

В возрасте 24-х лет Тимофей Васильевич был демобилизован 30 октября 1946 года в звании ефрейтора.

Перед демобилизацией из рядов Красной Армии Тимофей Васильевич влюбился в немку, жил с ней, и все шло к свадьбе, но он уличил ее в том, что она перехватывает его письма к матери и родным. Тогда он в 24 часа собрал свои вещи и уехал на родину.

Кроме боевого ордена Красной Звезды (04.02.1944), Тимофей Васильевич награжден медалями «За боевые заслуги» (26.08.1943), «За освобождение Варшавы» (16.05.1946), «За победу над Германией» (16.06.1946), «За оборону Москвы» (08.08.1946), «За взятие Берлина» (08.08.1946). Он имеет и юбилейные медали, и почетные грамоты.

Вернувшись в родное село, Тимофей Васильевич стал работать в местном совхозе мастером. Вскоре он женился на девушке из соседней деревни Краснояр, что стоит на высоком берегу реки Нем.

Звали её Анисья Егорьевна Трошева. У Тимофея Васильевича и Анисьи Егорьевны родились семеро детей (пять мальчиков и две девочки): Василий (08.04.1948 – 18.05.2007), Вера (31.01.1950 – 14.02.2013), Егор (25.05.1952 – 09.01.1996), Николай (21.05.1954 – 16.03.2003), Федор (27.08.1956 – 07.01.2015), Мария (27.11.1958 – 03.05.2007) и Григорий (18.041962 – 04.06.1985)

В Усть-Неме, в местечке Лазарсикт, Тимофей Васильевич построил дом в десять окон. В то время подобные дома считались очень большими. Построил ледник и другие строения. Большая и дружная семья Селяниновых всегда держала корову, все члены семьи трудились на сенокосе. Тимофей Васильевич был отличным рыболовом и охотником, а когда приходил с промысла, всегда делил добычу между всеми родными.

В семье Селяниновых под одной крышей жили мать прадеда – Мария Петровна Мамонтова и его бабушка – Муравьева Матрена Петровна. Бабушка была слепая, но по шагам узнавала каждого, кто входил к ней в комнату. Матрена Петровна красиво вязаля спицами шерстяные носки и варежки, обеспечивая всех домочадцев теплыми вещами. Сестры Марии Петровны жили в селе Мыелдино. Свекрови прадед построил большой дом в деревне Краснояр. В старости за ней ухаживала дочь Елена.

Анисья Егорьевна награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда», а также орденом «Материнская слава». Орден «Материнская слава» учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года. Награждались им матери, родившие и воспитавшие семь детей, - орденом III степени; матери, родившие и воспитавшие восемь детей,- орденом II степени; матери, родившие и воспитавшие девять детей,- орденом I степени.

Анисья Егорьевна Селянинова длительное время работала продавцом, после назначили её заведующей магазином.

Всю свою сознательную жизнь работала и воспитывала детей. Однажды самый младший сын, Григорий, уже после смерти отца, без разрешения взял орден Красной Звезды и отдал его соседскому мальчику, чтобы тот дал ему покататься на велосипеде. А когда через несколько дней взрослые обнаружили пропажу, то боевой награды не нашли – в то время по деревням ездили скупщики орденов и медалей и, скорее всего, они его и выкупили.

Прадед, Тимофей Васильевич Селянинов, умер 2 сентября 1972 года, ему было всего 50 лет. 11 мая 2001 года ушла из жизни и прабабушка, Анисья Егорьевна Селянинова.

Осташев Анатолий Николаевич

27.09.1924 - 04.06.2010. Наводчик орудия первого дивизиона. Участвовал в боевых действиях на Брянском, Волховском, северо-западном, западном и Белорусском фронтах с августа 1942года. За проявленную отвагу и мужество достоин правительственной награды ордена «Красная звезда», от 17 апреля 1945 года. Медаль «За Отвагу», от 20 января 1944 года. Орден Отечественной войны 2 степени.

Клинцов Василий Тихонович

Филиппов Мирон Константинович

25 августа 1922 - 11 февраля 1991. Воевал на Карельском фронте. Был ездовым на оленях. В начале 1944 г. его перевели во взвод разведки. В их направлении готовилось наступление, требовалось уточнить сведения о противнике. Трижды их взвод делал попытки перейти линию фронта, но безрезультатно. Только на четвертый раз преодолели передний край обороны противника. Форсировали горную речку на сколоченном небольшом плоту, углубились на 30 километров в тыл противника. Взяв «языка», стали возвращаться. Подойдя к реке, обнаружили, что плот на противоположной стороне. Что делать? Река горная — течение быстрое, но плыть надо. Мирон сбросил верхнюю одежду, бросился в воду — ледяная вода, как иголками, колет тело, судороги сводят руки и ноги, одно стремление — доплыть, не потерять сознания! Вот и берег. Мирон Константинович переплыл речку и перегнал плот. При переходе переднего края попали в засаду противника, завязался бой, но они с честью выполнили задание. В сентябре 1944 г. их взводу вновь было приказано взять «языка» с немецкого опорного пункта. Но «Языка» тогда они не взяли, а моего прадедушку тяжело ранило. Однако бойцы не оставили его в беде. За выполнение боевых заданий М. К. Филиппов награжден орденами Славы III и II степеней, многими медалями. Вернувшись с фронта, много лет был капитаном парохода «Иван Земнухов».

Попова Анна Александровна

Родилась она в селе Деревянск, Усть-Куломского района 22.07.1922 г. Отца у Анны не было и воспитывала её одна мама. В декабре 1942 года девушке пришла повестка на фронт. Ее мама была на лесозаготовках и Анна переживала, что не сможет проститься с мамой. Но материнское сердце почувствовало и вечером она приехала домой. До села Подъельск Анну и ещё двух девушек везли на лошадях, а до села Айкино они добирались пешком. В городе Кандалакша девушек обучали в течении месяца на зенитчицу и затем отправили в город Мурманск на оборону порта. Анна попала в 33 тодельный зенитный артиллерийский дивизион, зенитчицей на зенитное орудие. Сколько ящиков со снарядами пришлось перенести на хрупких девичьих плечах. Для того, чтобы враг не обнаружил их орудие, приходилось постоянно менять место дислокации. Со своей батареей девушка прошла Петрозаводск, Польшу, Германию. Победу она встретила в городе Ланцберг в Германии. В августе 1945 года, Анна в звании ефрейтора была демобилизована домой, где ждала её мать. Анна была награждена от командования почётными грамотами, медалью за «За оборону Заполярья», медалью «За победу над Германией», значком «Отличник ПВО» и множеством юбилейных медалей, а так же орденом «За победу в ВОВ». 23 марта 2000г. Анны не стало. Каждый год 9 мая семья Анны собирается у неё, вспоминает о ней и поёт её любимую песню «В Землянке».

Игнатов Николай Фёдорович

О2(15)фев1913г.р. - 02 июня 1977 г. Родился в 1913 году в селе Выльгорт Усть-Куломского района. На военную службу ушёл 13 июня 1940 года. В войне участвовал с первых и до последних дней. Начало войны встретил рядовым 758 стрелкового полка. До октября 1943 года воевал на Карельском фронте. С октября 1943 года по апрель 1944 года воевал в составе 68 гвардейской стрелковой дивизии на втором Прибалтийском фронте, с апреля по май 1944 года - на третьем Белорусском фронте. В составе Белорусского фронта принимал участие в освобождении Варшавы. Участвовал во взятии Берлина.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, награждён многими боевыми наградами и юбилейными медалями.

Пыстин Михаил Павлович

Родился в 13.10.1912 года в селе Вотча Сысольского района Республики Коми. До войны служил казначеем-счетоводом АФХО НКГБ Коми АССР. Призван на войну 12.07.1941 года. Служил командиром взвода 146 Стрелкового полка 48 Гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 07.02.1943 года в боях за поселок Приколотное Великобурлукский район Харьковская область Украина. Захоронен в братской могиле в поселке Приколотоное.

Нахлупин Александр Николаевич

Родился в селе Пыелдино Сысольского района Коми АССР 17 февраля 1902 года в большой многодетной семье. В семье было 9 детей: семь братьев и две сестры. Александр был вторым ребенком в семье. На войну Нахлупин А.Н. был призван в декабре 1941 года Сыктывкарским горвоенкоматом. Был стрелком 115 стрелкового полка. Получил контузию и был уволен в запас по болезни в июне 1942 года. После выписки из госпиталя Александр Николаевич снова встал в строй и с 6 декабря 1942 года воевал стрелком во взводе охраны «СМЕРШ» 76 гвардейской стрелковой дивизии. В составе которой и закончил свой боевой путь в августе 1945 года.



В августе 1943 года за смелость и решительность проявленные во время проведения боевых операций за город Болхов Нахлупин А.Н. был награжден медалью «За боевые заслуги». Выписка из наградного материала: «Он четко и быстро выполнял даваемые ему задания, связанные с выездом на передовую линию фронта». Александр Николаевич так же был награжден медалью «За освобождение Варшавы» 28 апреля 1947 года и "За победу над Германией" 12 февраля 1946 года. Умер Александр Николаевич 22 июня 1956 года и похоронен в городе Сыктывкаре.



Такой же славный боевой путь прошли и шестеро родных братьев Александра. Всем семерым братьям довелось пройти войну и живыми вернуться домой. Братья Нахлупины были удостоены высоких наград.

Каракчеев Михаил Николаевич

Лейтенант. Родился Каракчеев Михаил Николаевич в деревне Вездино в 1903 году. Работал на службе в НКВД. В 1927 году переведен в село Княжпогост. В 1928 году женился, было 6 детей. Перед войной работал заместителем председателя райпотребсоюза по торговле. С 1942 года на фронте в звании лейтенанта. Погиб в 1944 году в Эстонии. Похоронен в братской могиле в городе Силламяэ.

Минин Михаил Иосифович

24.08.1926-04.02.2002. Родился в деревне Римья Усть-Вымского района Коми АССР. Не успев закончить 10 классов, прямо со школьной скамьи в мае 1944-го года был призван в армию. В Вологде прошёл курсы радиотелеграфистов и был назначен на службу в 5-ю отдельную Чехословацкую роту связи для обслуживания радиосвязью авиадивизии и штаба Чехословацкого корпуса. За успешное выполнение заданий командования награждён медалью «За заслуги 2-ой степени», которую в мае 1945 года лично вручал командующий Чехословацким корпусом Людвиг Свобода, впоследствии Президент ЧССР. Службу продолжал до 1951 года. Также был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.» и другими юбилейными медалями". Его имя занесено в «Книгу памяти Республики Коми».

Михайлов Иван Михайлович

Начал военную службу в 5 стрелковом полку.В составе этого полка принимал участие в боях под городах Смоленск и Велиж. В боях за Велиж 14 апреля 1942 г.получил 2 ранения. За время службы в батальоне прилагал все силы и знания для выполнения в срок и досрочно боевых заданий командования по восстановлению мостов через реки Висла, Обра, Одер, Эльба. Вернулся домой с победой.

Соколов Иван Семенович

У него было два брата, так как он был старшим из них, на тот момент ему было 22 года, поэтому его сразу забрали на фронт, а его младшим братьям было 15 и 13 лет. К сожалению, город в котором они жили это Севастополь, атаковали одним из первых. Поэтому двух братьев младшем взяли в плен, и отправили работать в Германию. Там они по распределению попали во Францию и работали там на немцев. Будучи еще не совершеннолетними, они работали наравне со взрослыми. Всегда вспоминали о доме и мечтали туда вернуться. Но судьба решила иначе. Им было противно работать на немецких захватчиков, по воле случая, около них оказались наши разведчики. Братья стали помогать родине. Раз в три дня они встречались с советскими разведчиками, чтобы доложить обстановку. А также он передавали письма своей семье. Но КГБ их перехватывало, была вероятность, что они работают на обе стороны. Так и не получила их мама тех самых заветных писем. Как только закончилась война, они сразу же захотели вернуться домой. Но им не разрешили. В следствии переехали из Франции в Венесуэлу. И продолжали посылать письма на протяжении последующих 45 лет. Только в 1990-ых годах, после развала СССР, он вернулись на родину. Но их мама уже умерла, так и не прочитав одного письма. Каждый день она проверяла почту, до последнего веря, что ее дети остались в живых. Материнское сердце никогда не подводит!

Тропников Василий Васильевич

Василий Васильевич родился в 1923 году в Архангельской области, в деревне Сорово, в семье зажиточных крестьян. Мой прадедушка был не единственным ребёнком в семье, у него было четыре брата - Николай, Виталий, Михаил, Владимир и сестра Юлия. Все сыновья принимали участие в боевых действиях, сражаясь за независимость и свободу нашей Родины.

Василий Васильевич закончил четыре класса начальной школы, а затем пошёл работать в колхоз. Войну он встретил в родной деревне и в 1942 году в возрасте 19 лет был призван на фронт. В апреле этого же года он был отправлен на четырехмесячные курсы младших командиров в 33-й запасной стрелковый полк, где получил сержантские лычки и должность командира минометного расчета. Свою боевую службу вёл на Ленинградском фронте, и его часть была направлена на Синявинские высоты. В январе 1943 года он участвовал в операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, которая обеспечила беспрерывное снабжение города продовольствием по «Дороге Победы». Ожесточённые бои здесь закончились для него первым боевым ранением.

О том, как воевал Василий, рассказывают выдержки из фронтового письма его матери:

«31.08.43 год. Дорогая Анна Константиновна! Комсомольская организация одной из частей Краснознаменной дивизии с гордостью сообщает Вам об успехах Вашего сына, отважного защитника Родины, сержанта Тропникова Василия Васильевича. В последних наступательных боях товарищ Тропников, командуя минометным расчетом, метко разил врага... В дни оборонительных боёв части Василий брал винтовку и выходил на передний край, чтобы продолжить счёт мести за злодеяния и бедствия, которые гитлеровцы принесли на нашу землю... Грудь Василия украшена медалью «За оборону Ленинграда», за умение и отвагу он представлен ко второй правительственной награде. Комсомольская организация рекомендовала его в партию большевиков. Мы гордимся Вашим сыном, Анна Константиновна, и горячо благодарим Вас. С комсомольским приветом! Комсорг лейтенант Сергеев.

Полевая почта 86756 «Л»»

Январь 1944 года стал для Василия Васильевича вновь роковым. В составе своего подразделения он двинулся на Ораниенбаум с целью прорвать оборону немцев и снять блокаду с Ленинграда. В ходе операции «Январский гром» 14 января в 10:40 утра штурмовые части 2-й ударной армии перешли в наступление. Удар наносился в направлении Ропша и Красное село. В дальнейшем, 20 января, 2-я ударная армия, в составе которой находился Василий Васильевич, объединилась с 42-ой армией и окружила петергофско-стрельнинскую группировку противника. В результате, северный вал был прорван в двух направлениях и немецкий фронт начал терпеть поражение. И уже 27 января 882-х дневная блокада Ленинграда была полностью снята. Во время наступления моего прадедушку ранило осколком в голову. Это было очень тяжелое ранение, и он чудом остался жив. Василий Васильевич мужественно преодолел все трудности и смог не только реабилитироваться, но и вновь вернуться на фронт.

После госпиталя Василий Васильевич попадает в новую часть, состав 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Константина Константиновича Рокоссовского. В оставшиеся месяцы войны он участвовал во взятии Кёнигсберга, а затем его часть, форсировав Одер, готовилась к штурму Берлина с севера.

Василий Васильевич с честью прошёл боевой путь до Германии и встретил победу в немецком городе Гданьске. До июля 1946 года он служил в северной группе войск в Германии, а в дальнейшем вместе с женой был направлен в город Норильск для восстановления горнорудного производства по добыче никеля и других природных ресурсов. Там он работал на секретном заводе, который производил сырье для разрабатываемой в то время водородной бомбы.

В 1960 году Василий Васильевич вместе с семьей переехал в город Сыктывкар и до выхода на заслуженный отдых работал в системе энергообеспечения города. Он был примерным семьянином, образцовым отцом четырёх дочерей и замечательным дедушкой. В 2013 году в возрасте 90 лет Василий Васильевич ушёл из жизни, но он навсегда останется в сердцах родных. Он является гордостью семьи и примером для подражания.

Кутькин Иван Дмитриевич

Родом из села Пезмог. На фронт был призван в 1941 году и прошёл всю войну. Воевал на курской дуге, поставлял продукты на полуторке, в осажденный Ленинград.

Лютоев Егор Степанович

Родился 1901 году в селе Куратово, Сысольского района, Коми АССР. Был призван на фронт Сысольским РВК в 1941 году. Получил звание рядовой стрелок. 29 января 1942 года в боях с германскими фашистами был ранен осколком мины в левую кисть. Получил ограничение движения палецев и потерял безымянный полец. В связи с этим был временно не годен к службе. 12 июня 1944 года был призван вторично. Рассказывал внучке, что с сослуживцами практически целые сутки сидели в холодной воде, чтоб не попасться немцам в плен. Был демобилизован 29 октября 1945 г.

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