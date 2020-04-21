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«В Коми до сих пор не понимают всей опасности»: сыктывкарка из Италии рассказала об эпидемии

«В Коми до сих пор не понимают всей опасности»: сыктывкарка из Италии рассказала об эпидемии

21 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com / «В Коми до сих пор не понимают всей опасности»: сыктывкарка из Италии рассказала об эпидемии
Девушка сообщила страшные подробности

Во всем мире бушует эпидемия коронавируса. По последним данным число погибших в Италии составило 24 114 человек. Эта цифра продолжает увеличиваться. Портал PG11.ru спросил у сыктывкарки, которая живет в Италии, об обстановке в этой стране.

Ольга Осипова родилась и жила в Сыктывкаре до 17 лет. Потом она жила в Москве, работала в международных компаниях и банках. В 2013 году Ольга оставила карьеру и переехала в Италиюи ведет блог о жизни, путешествиях и актуальной ситуации. 

instagram.com/ olyosip_proitalia

Где вы живете и как оказались в Италии?

Я живу на севере Италии в регионе Эмилия-Романья. Это один из самых красивых и благополучных регионов Италии. Сейчас это второй по количествам заражений регион Италии - более 21 тысячи зараженных. Я живу в городе Феррара. Про жителей именно этого города писали то, что у них, якобы, есть иммунитет, потому что здесь очень мало заражений по сравнению с соседними городами.

На самом деле, об иммунитете утверждать рано, так как исследования начнутся только после окончания пандемии. Что утверждать можно с уверенностью, это то, что здесь вовремя были приняты меры: начался строгий карантин 10 марта, когда в городе было всего 8 заражений. То есть люди стали сидеть дома и прекратились социальные контакты, что помешало быстрому распространению вируса.

Сколько сейчас зараженных в вашем городе?

На 16 апреля в Ферраре подтверждено 640 случаев, что очень мало по сравнению с соседними Моденой, Болоньей, Пьяченцей и Реджо-Эмилией, где счет давно перевалил за 3000 в каждом городе.

instagram.com/ olyosip_proitalia

Как развивались события?

События на севере Италии развивались стремительно. Со дня первой госпитализации первого пациента в Ломбардии 21 февраля и до тотального карантина по всей стране (10 марта) прошло менее трех недель. К сожалению, COVID-19 очень быстро распространяется и пока нет ни вакцины, ни лечения. Единственный метод избежать коллапса медицинской системы - это социальная дистанция и изоляция/карантин.
 

Почему произошел коллапс медицинской системы в Италии?

Коллапс медицинской системы в Италии, Испании и других странах произошел из-за того, что одновременно в интенсивной терапии нуждалось бóльшее количество граждан, чем было койкомест в больницах и аппаратов ИВЛ. В конце марта в Бергамо, Бершии, Кремоне итальянским докторам приходилось работать как по законам военного времени: выбирать, какого пациента спасать, исходя из шансов выжить, возраста и имеющихся патологий.

Ради докторов, ради зараженных пациентов, ради того, чтобы карантин быстрее закончился, мы сидели дома почти весь март и будем на карантине весь апрель. Приблизительная дата окончания карантина в Италии - 3 мая. Возможно, ее снова продлят.


Как вы переживаете психологическое давление из-за изоляции? 

Это был очень тяжелый период. Люди, которые живут на карантине по одному, устали от одиночества круглые сутки. А люди в больших семьях с детьми устали от шума и неизбежных конфликтов: непросто оказаться запертыми всей семьей 24/7.

А еще мы, русскоговорящие жители Италии, устали слышать теории о «несуществующем вирусе» и «выдуманной агитации», когда здесь в Италии люди умирают в таком количестве, что даже крематории не успевали сжигать тела. Тела увозят на юг, без возможности родственникам попрощаться. До сих пор смертность составляет до 500-600 человек в сутки.

Почему-то до сих пор мне в инстаграм сотнями приходят вопросы от российских подписчиков, которые не верят в существование вируса и спрашивают, есть ли знакомые среди заразившихся. Они есть уже у всех в Италии, к сожалению. У меня есть погибшие знакомые, и те, кто побывали в больнице или переболели дома. Также я знаю лично врача, который заразился на работе в больнице в Милане и лежит уже 22-й день с трубкой в легких.

Как вы думаете, когда это все закончится?

Неизвестно. И это угнетает. Мы точно будем на карантине до 3 мая. Постепенно будут открываться производства и бизнесы: рестораны, салоны красоты и бары в последнюю очередь - ведь именно там самый большой риск заражений.
 
Правительство нам дало понять, что мы можем забыть о театрах, кино и дискотеках до 2021 года. Мы точно знаем, что ближайшие месяцы даже после карантина нужно будет соблюдать дистанцию и носить маски и перчатки.
 
Что касается моего видения, то мне кажется, что это проблема всего мира. В каждой стране к ней готовятся и ее проживают по-разному. Я очень переживаю, в частности, за родной город, потому что, по словам моих родных и друзей, в Коми до сих пор многие не понимают опасности. Люди не поняли, что нужно соблюдать дистанцию в магазинах и в транспорте, что нужно максимально оставаться дома и ,конечно же, соблюдать правила гигиены: не трогать никогда лицо и постоянно мыть руки.

instagram.com/ olyosip_proitalia

Что вы можете порекомендовать сыктывкарцам?

Я искренне желаю сыктывкарцам набраться терпения. После шести недель строгого карантина я с уверенностью могу сказать - это нелегко быть дома постоянно, ходить за продуктами раз в 14 дней, не видеть друзей и родных. Но это лучше, чем оказаться в больнице в период мировой эпидемии вирусной инфекции. И это просто необходимо, чтобы не перегрузить госпитали и отделения интенсивной терапии, как это случилось в Бергамо, Брешии, Милане,  чтобы врачам не пришлось выбирать кого спасать, а кого оставлять умирать.

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