«Я буду жить дальше»: уроженец Коми с четвертой стадией рака ведет душевный блог на YouTube

Рак - это всегда страшно. Мало у кого есть силы для того, чтобы перенести этот страшный диагноз. Портал PG11.ru пообщался с Владимиром Борщевским - больным раком четвертой степени, который не падает духом и даже ведет свой блог на YouTube.

Владимир 15 лет отработал в нефтяной компании в Усинске. В 2018 году он решил уехать на родину.

- Уехал на родину отца в Нижегородскую область в город Бор. Там купили небольшой домик. Это все, на что нам хватило. Дочку сразу оформили в школу, супруга устроилась на работу в Борский отдел образования и все бы было хорошо. Но в мае 2019 года я стал проходить очередную медицинскую комиссию на работу. После того как я сделал УЗИ, мне предложили задержаться и пройти в кабинет хирурга. Тогда ни о чем плохом я и подумать не мог.В кабинете мне сказали, что что-то происходит с моими протоками, по которым циркулирует желчь. Мне дали направление в борское ЦРБ в хирургию, у меня обнаружили опухоль. Я приехал в больницу на госпитализацию, - рассказывает

Владимира продержали под капельницами десять дней, после этого отправили в седьмую клиническую больницу в Нижнем Новгороде.

- После того, как я сдал анализы, мне назначили первую операцию. Нужно было проколоть протоки желчного пузыря, потому что опухоль уже легла на них и перекрыла циркуляцию желчи

Мне назначили операцию по удалению опухоли. И вот тут я столкнулся с нашей бесплатной медициной. Мне предложили встать на очередь. Всем оказалось плевать, что у меня такое заболевание. Огромное спасибо родным и просто добрым людям, которые не остались равнодушными ко мне и собрали мне деньги на платное прохождение необходимых анализов. В Приволжском окружном медицинском центре мне оформили квоту, которую оплатил Минздрав Коми. А затем мне сделали операцию. Меня разрезали и ужаснулись. Так я и узнал, что у меня рак четвертой степени. Оперировать меня не было смысла. Единственный вопрос, который прозвучал из моих уст: «Доктор, сколько мне осталось?» Мои слезы текли ровно десять минут. После чего я сказал себе и своим родным: «Я буду жить дальше!», - делится мужчина.

При выписке Владимиру назначили химиотерапию - девять сеансов. Позже Приволжский окружной медицинский центр собрал консилиум, на котором решили, что стоит попытаться его прооперировать. Сейчас Владимир ожидает вызова на операцию.

- Мне помогает мама с пенсии раз в месяц. Помогает тетя, хотя у нее своя семья, дети и внуки. А тут еще и я со своей болезнью. На медкомиссии мне дали инвалидность первой группы. Стали платить пенсию - 17 000 рублей. Из этих 17 000 рублей я плачу за коммуналку, 10000 рублей отдаю за кредит. На еду остается совсем немного. А нужно еще сдавать платные анализы. Жена сейчас не работает, так как меня одного не оставить. Мало ли что, - рассказал Владимир.

Чтобы транслировать свою жизнерадостную позицию, Владимир завел блог на YouTube «Жизнь хороша!». В описании указано, что это канал о жизненных ситуациях, природе, деревне, путешествиях, походах, поиске и отдыхе. В комментариях люди пишут слова поддержки и искренне желают Владимиру выздоровления.

- Блог стал вести, конечно, не профессионально. Хочу поделиться своим позитивом, чтобы не унывали, а продолжали жить дальше несмотря ни на что. Ведь жизнь хороша!, - поделился мужчина.

Владимиру необходима материальная помощь - 200000 рублей для реабилитации. Если вы хотите помочь, то вы можете отправить любую сумму на карту 4817 7601 5096 8844 Владимир Сергеевич. Все отчеты о тратах средств Владимир будет публиковать на странице своей жены.