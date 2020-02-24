Сыктывкарцев приглашают стать участниками масштабного проекта о Великой Отечественной войне

Сыктывкарцев приглашают присоединиться к масштабной акции, цель которой - сохранить память об участниках Великой Отечественной войны. Для этого нужно передать информацию о своих родных, которые защищали Родину, в военкомат.

К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Москве возводится Главный храм Вооруженных Сил России. Это крупнейший военно-исторический памятник, где увековечат судьбы героев Великой Отечественной войны. Их имена и портреты впишут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». Именно в этом проекте и предлагают принять участие жителям Коми. Сейчас военные комиссариаты городов и районов Коми собрали информацию о 176 тысячах ветеранов. Также сотрудники отыскали около 5000 фотографий.

Чтобы портрет вашего родственника занял почетное место в мультимедийной галерее «Дорога памяти», необходимо предоставить краткую биографическую справку и фотографию участника войны в военный комиссариат вашего города или района или самостоятельно загрузить сведения через сайт foto.pamyat-naroda.ru.

Необходимые данные:

воинское звание;

фотография ветерана ВОВ (фото или скан хорошего качества);

дата и место рождения;

когда и каким военным комиссариатом был призван в армию;

дата гибели или смерти;

перечень боевых наград

Напомним, Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам войны в честь 75-летия Великой Победы. Как рассказали в Пенсионном фонде, деньги поступят вместе с пенсией. Жители Коми получат выплату в апреле-мае 2020 года. Она будет доставлена вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, выплаты будут произведены в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся у ПФР.

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