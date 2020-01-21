Бизнесмен из Санкт-Петербурга ищет деньги, чтобы построить метро в Сыктывкаре

Возможно, в Сыктывкаре появится первое в России надземное метро. Автором инициативы стал Санкт-Петербургский бизнесмен Ринат Бичурин. Портал PG11.ru выяснил, сколько будет стоить проезд и в какие сроки построят первую ветку метро, если проект поддержат и открытие состоится.

Санкт-Петербургский бизнесмен Ринат Бичурин предложил построить в городе Сыктывкар первую в России линию надземного метро длиной около 10 километров. Ее планируют построить за счет частных инвестиций, находиться оно будет в частной собственности и управляться частной компанией.

По его задумке, такой вид транспорта должен появиться почти во всех городах России с населением более 200 тысяч человек. Под эти параметры походит и Сыктывкар. Ринат уверен, что небольшой город вроде столицы Коми отлично подходит для начала такого большого проекта.

- В миллионнике больших проектов много, а для такого редкость.

Из-за того, что надземное метро гораздо проще строить, чем подземное, строительство ветки длиной около 10 километров займет всего лишь около года. Проблема шума будет решена изящно - использованием резиновых шин. Как рассказал Ринат, поезда на шинном ходу могут быстрее тормозить и ускоряться, средняя скорость увеличивается, остановки можно делать чаще, интервал движения будет меньше без ущерба для безопасности. Поезда на шинном ходу могут брать перепады высот до 15% и будут не сильно дороже обычных поездов на железных колесах.

- В Сантьяго поезда на шинном ходу, потому что там метро стали строить недавно. В Париже надземка вообще проходит по историческому центру. Если строить новое метро, то надо переходить на шинный ход, чтобы жители не страдали от шума, чтобы надземку можно было провести в любой район. Это дешевле, чем ставить противошумные экраны и проводить другие мероприятия для шумоизоляции.

Ринат уверен, что в настоящий момент федеральный бюджет не в состоянии выделить средства для строительства государственного метрополитена в городах и регионах РФ, а для региональных и местных бюджетов создание метро тем более непосильно. Поэтому, по его мнению, частное метро - идеальное со всех сторон решение:

- Частное надземное метро не потребует государственных расходов на свое содержание, а наоборот будет приносить налоговые доходы в бюджет. Мне рекомендовали обратиться к региональным и местным властям в регионах и городах России, что я и сделал. Остается только ждать ответа.

Мысль создать надземное метро пришла в голову Ринату уже довольно давно, главным образом из-за отставания строительства метро в Санкт-Петербурге.

- Закономерно появилась идея строительства частного метро, затем надземного. При этом бизнес-модель предполагает, что большую часть доходов будут приносить коммерческие помещения в составе станций. В Санкт-Петербурге возле всех выходов из метро построены торгово-развлекательные центры.

В данный момент бизнесмен активно ищет инвесторов, готовых поддержать его смелый проект.

- Сейчас стадия привлечения инвесторов. Поэтому пришлось отказаться от бесплатного проезда, чтобы повысить капитализацию проекта. Предполагаемая стоимость билета будет не выше 30 рублей.

Ринат послал презентацию своего проекта в Правительство Коми. В администрации главы порталу PG11.ru сообщили, что информацию от бизнесмена получили.

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Как вы думаете, состоится ли когда-нибудь открытие надземного метро в Сыктывкаре? Делитесь в комментариях.