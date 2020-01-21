В Сыктывкаре неизвестные выломали дверь лифта и побили окна

19 января в столице Коми неизвестные разгромили лифт в подъезде многоэтажки. Они буквально выбили металлические двери. Об этом сообщает «КП в Коми».

Инцидент произошел ночью, а на утро глазам жильцов предстала ужасающая картина. Двери лифта на 17 этаже дома №12 по улице Осипенко были выломаны. Судя по снимкам, которые опубликовали в Сети, невольно задаешься вопросом о том, какой силой нужно было обладать, чтобы сотворить такое. Из-за повреждений лифт перестал работать, а второй лифт сломался около месяца назад.

- Специалисты сейчас работают на объекте. Они выясняют возможно ли починить лифт сегодня или потребуется дополнительное оборудование и, соответственно, сроки починки сдвинутся, - прокомментировал ситуацию руководитель управляющей компании «Теплокомфорт» Иван Клыков.

Сейчас делом занимается участковый, который опрашивает жильцов:

- Есть предположение, что лифт разгромили люди, которые распивали спиртные напитки на лестничной площадке. Вообще, у нас часто на лестнице собирается молодежь. Между тем, управляющая компания никак не может собрать подписи всех жильцов, чтобы в коридорах установили видеокамеры для предотвращения таких случаев, - рассказал один из жильцов Павел Белых.

Мужчина также отметил, что половина квартир в доме сдаются в аренду, поэтому их жильцы относятся к имуществу плохо. Он считает, что необходимо установить камеры:

- Сегодня было больно смотреть, как люди поднимались до верхних этажей. Особенно жалко мам с детьми, - отметил сыктывкарец.

Как заявили в МВД Коми, проверка по заявлению будет идти не менее десяти дней.

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