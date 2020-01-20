В московском аэропорту полицейские возили в тележке чиновника из Коми (видео)

В конце декабря в аэропорту Внуково произошел забавный казус с чиновниками из Печоры. Они слишком рано начали отмечать Новый год и устроили незабываемый «спектакль» с сотрудниками полиции. Об этом сообщает паблик Baza.

По информации источника, инцидент произошел под Новый год. Полиция задержала в аэропорту Внуково двоих руководителей Печорского Ростехнадзора, которые слишком рано начали отмечать праздник и сильно напились. В результате одного из них даже пришлось заковать в наручники.

После этого избранник народа притворился, что у него отказали ноги, но стражи порядка невозмутимо погрузили его на тележку и повезли куда следует. Все это попало на видео, где чиновник в процессе «покатушек» громко кричит. Известно, что по результатам проверки в действиях полиции нарушений не нашли.

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