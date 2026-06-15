Короткие стрижки с несложным уходом для женщин за 60 - омолодят на десять лет

Короткая стрижка — это не просто смена имиджа. Это способ сэкономить часы у зеркала и при этом выглядеть стильно каждый день. Но чтобы результат радовал, а не разочаровывал, нужно знать несколько правил.

Первое: короткая стрижка требует идеального состояния кожи лица. Макияж и аккуратные украшения становятся обязательными союзниками. Второе: готовьтесь посещать парикмахера каждые 3-4 недели. Потеря чёткого контура убивает всю магию образа. Третье: ежедневное мытьё головы — не каприз, а необходимость.

Если у вас седина, используйте специальные шампуни с фиолетовым пигментом. Они убирают желтизну и добавляют благородный серебристый блеск. Это правило номер один для элегантного возраста.

Какие стрижки действительно работают и не требуют сложной укладки?

Классическая короткая. Чёткая форма, тонированная седина. Уход: вымыл, высушил феном, провёл расчёской. Минимум усилий — максимум элегантности.

Асимметричная. С одной стороны короче, с другой длиннее. Чёлка уходит по диагонали. Добавляет образу кокетливость и скрывает недостатки овала лица.

Стрижка «пёрышками». Кончики срезаны треугольниками, создавая лёгкость и объём. Идеальна для тонких волос, но требует мастера с золотыми руками.

Удлинённые варианты с асимметрией. Уши закрыты частично или полностью. Здесь уже не обойтись без фена и круглой щётки, но результат выглядит дорого.

Укладка с открытым лбом. Только для послушных волос. Придаёт образу благородство и открытость. Самый смелый вариант — лёгкая небрежность.

Экспертное уточнение: Главный враг короткой стрижки — неподходящий стайлинг. Не покупайте первое попавшееся средство. Консультируйтесь с мастером: мусс даёт объём, глина — текстуру, пудра — матовость без утяжеления. Наносите фиксирующее средство на влажные волосы и сушите с приподниманием у корней. Это правило работает для любого типа короткой стрижки.

Сколько времени занимает укладка? Опытные женщины тратят не больше 10-15 минут. Утром это спасение. Главное — найти своего мастера и не экспериментировать с формой самостоятельно. Короткая стрижка прощает ошибки только профессионалам.

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