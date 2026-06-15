Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Замешиваем 1 таблетку в шампунь: корни волос чистые по 5 дней – копеечное средство вернет объем и свежесть в летнюю жару

Замешиваем 1 таблетку в шампунь: корни волос чистые по 5 дней – копеечное средство вернет объем и свежесть в летнюю жаруФото из архива "ПроГорода"

Волосы жирнеют уже через несколько часов после мытья? Знакомая проблема для миллионов. Особенно летом, когда жара и влажность превращают укладку в жирную прядь к обеду. Частое мытьё только усугубляет ситуацию, заставляя сальные железы работать активнее.

Одно из самых доступных решений лежит в каждой домашней аптечке. Речь об обычном аспирине. Ацетилсалициловая кислота — мощный антисептик с противовоспалительным действием. Она способна нормализовать работу сальных желёз и даже уменьшить перхоть. Бюджетно, эффективно, без походов к трихологу.

Как применять аспирин для волос?

  • Растворите одну таблетку обычного аспирина в столовой ложке вашего привычного шампуня.
  • Тщательно перемешайте до полного исчезновения крупинок.
  • Нанесите смесь на влажные волосы, уделяя особое внимание корням и коже головы.
  • Помассируйте в течение минуты и оставьте на 2-3 минуты для воздействия.
  • Тщательно смойте тёплой водой.

Важный нюанс: не используйте шипучие растворимые таблетки. В их составе есть дополнительные компоненты, которые могут пересушить кожу или оставить липкий налёт. Подходит только классический аспирин в твёрдой таблетке.

После процедуры волосы дольше остаются свежими, объём сохраняется до вечера второго дня, а жирный блеск у корней исчезает. Эффект заметен уже после первого применения, но для стойкого результата стоит повторять процедуру раз в 7-10 дней.

Однако будьте осторожны. При повышенной чувствительности кожи, наличии ранок или шелушений аспирин может вызвать раздражение. Перед первым применением проведите тест на небольшом участке за ухом. Если появилось покраснение или жжение, от метода лучше отказаться.

Экспертное резюме: Способ рабочий, проверенный и экономичный. Он подходит для жирного и комбинированного типа кожи головы. Для обладательниц сухих волос аспирин может оказаться излишне агрессивным. В этом случае стоит выбирать мягкие шампуни с салициловой кислотой в составе: эффект будет схожим, но без риска пересушивания.

Ранее мы писали:

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+