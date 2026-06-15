Замешиваем 1 таблетку в шампунь: корни волос чистые по 5 дней – копеечное средство вернет объем и свежесть в летнюю жару

Фото из архива "ПроГорода"

Волосы жирнеют уже через несколько часов после мытья? Знакомая проблема для миллионов. Особенно летом, когда жара и влажность превращают укладку в жирную прядь к обеду. Частое мытьё только усугубляет ситуацию, заставляя сальные железы работать активнее.

Одно из самых доступных решений лежит в каждой домашней аптечке. Речь об обычном аспирине. Ацетилсалициловая кислота — мощный антисептик с противовоспалительным действием. Она способна нормализовать работу сальных желёз и даже уменьшить перхоть. Бюджетно, эффективно, без походов к трихологу.

Как применять аспирин для волос?

Растворите одну таблетку обычного аспирина в столовой ложке вашего привычного шампуня.

Тщательно перемешайте до полного исчезновения крупинок.

Нанесите смесь на влажные волосы, уделяя особое внимание корням и коже головы.

Помассируйте в течение минуты и оставьте на 2-3 минуты для воздействия.

Тщательно смойте тёплой водой.

Важный нюанс: не используйте шипучие растворимые таблетки. В их составе есть дополнительные компоненты, которые могут пересушить кожу или оставить липкий налёт. Подходит только классический аспирин в твёрдой таблетке.

После процедуры волосы дольше остаются свежими, объём сохраняется до вечера второго дня, а жирный блеск у корней исчезает. Эффект заметен уже после первого применения, но для стойкого результата стоит повторять процедуру раз в 7-10 дней.

Однако будьте осторожны. При повышенной чувствительности кожи, наличии ранок или шелушений аспирин может вызвать раздражение. Перед первым применением проведите тест на небольшом участке за ухом. Если появилось покраснение или жжение, от метода лучше отказаться.

Экспертное резюме: Способ рабочий, проверенный и экономичный. Он подходит для жирного и комбинированного типа кожи головы. Для обладательниц сухих волос аспирин может оказаться излишне агрессивным. В этом случае стоит выбирать мягкие шампуни с салициловой кислотой в составе: эффект будет схожим, но без риска пересушивания.

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