Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Глава Республики Коми дал распоряжение обеспечить приведение в надлежащее состояние всех воинских мемориалов ко Дню Победы

Глава Республики Коми дал распоряжение обеспечить приведение в надлежащее состояние всех воинских мемориалов ко Дню Победыфото Республика Коми

Соответствующее поручение озвучено в ходе рабочего совещания с заместителями председателя регионального Правительства.

«Близится наш главный и священный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этой даты необходимо организовать массовые субботники. Особый фокус следует сделать на объектах воинской славы, монументах героям, парковых зонах, а также на захоронениях участников войны. Эти объекты – не просто географические точки, а священные символы мужества и стойкости поколения победителей», – заявил Гольдштейн.

Руководитель региона призвал максимально вовлекать в эту деятельность молодёжь, чтобы практическая работа стала для неё действенным уроком патриотического воспитания.

«Когда юноша или девушка лично участвуют в благоустройстве памятного обелиска, они соприкасаются с историей, ощущают личную связь с великим подвигом предков. Это наиболее эффективный путь передачи эстафеты памяти и уважения между поколениями», – пояснил свою позицию глава Коми.

Ранее, в феврале, на аналогичном оперативном совещании была поставлена задача обеспечить проведение празднования 81-й годовщины Победы на высоком организационном уровне. Ключевым направлением была обозначена всесторонняя поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, тружеников тыла, детей войны. Все запланированные мероприятия, включая комплекс работ по приведению в порядок воинских захоронений, мемориальных комплексов и исторических мест, требуют тщательной подготовки.

Напомним, ранее сообщалось, что снижение на 24%: глава Коми поставил задачу усилить борьбу с кибермошенничеством.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+