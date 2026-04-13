Глава Республики Коми дал распоряжение обеспечить приведение в надлежащее состояние всех воинских мемориалов ко Дню Победы

Соответствующее поручение озвучено в ходе рабочего совещания с заместителями председателя регионального Правительства.

«Близится наш главный и священный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этой даты необходимо организовать массовые субботники. Особый фокус следует сделать на объектах воинской славы, монументах героям, парковых зонах, а также на захоронениях участников войны. Эти объекты – не просто географические точки, а священные символы мужества и стойкости поколения победителей», – заявил Гольдштейн.

Руководитель региона призвал максимально вовлекать в эту деятельность молодёжь, чтобы практическая работа стала для неё действенным уроком патриотического воспитания.

«Когда юноша или девушка лично участвуют в благоустройстве памятного обелиска, они соприкасаются с историей, ощущают личную связь с великим подвигом предков. Это наиболее эффективный путь передачи эстафеты памяти и уважения между поколениями», – пояснил свою позицию глава Коми.

Ранее, в феврале, на аналогичном оперативном совещании была поставлена задача обеспечить проведение празднования 81-й годовщины Победы на высоком организационном уровне. Ключевым направлением была обозначена всесторонняя поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, тружеников тыла, детей войны. Все запланированные мероприятия, включая комплекс работ по приведению в порядок воинских захоронений, мемориальных комплексов и исторических мест, требуют тщательной подготовки.

