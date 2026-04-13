Попробовали и остались: большинство участников акции «Тест-драйв» в Коми выбрали «Ростелеком»

Попробовали и остались: большинство участников акции «Тест-драйв» в Коми выбрали «Ростелеком» Фото ПАО «Ростелеком»

Более 98% абонентов Республики Коми из числа участников акции «Тест-драйв» продолжили пользоваться услугами «Ростелекома» после окончания бесплатного тестового периода. Со старта акции в марте прошлого года предложением воспользовались почти 2 тысячи семей региона: самыми активными оказались абоненты Сыктывкара, Ухты и Воркуты.  

Игорь Прозоров, директор по работе с массовым сегментом Коми филиала ПАО «Ростелеком»: 

— Мы наблюдаем интерес к акции не только среди горожан, но и среди сельских жителей: около 15% новых абонентов — из малых населенных пунктов республики. Это подтверждает, что потребность в качественной связи сегодня есть везде, независимо от территории. При "Тест-драйве" пользователь спокойно оценивает услуги в деле без обязательств. А организовать стабильный сигнал и высокую скорость поможет новый роутер  Wi-Fi 6. Это удобно, например, для больших семей, где одновременно работают несколько устройств. 

«Тест-драйв» предлагает новым абонентам бесплатно в течение 30 дней оценить комплекс цифровых сервисов для дома. В пакет входят высокоскоростной интернет, мобильная связь, облачное видеонаблюдение и доступ к онлайн-кинотеатру Wink. К слову, теперь для тестирования доступно больше контента — опция «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA» объединяет подписки на кино и сериалы онлайн-кинотеатров, а также сервисы «Wink Музыка», «Wink Книги» и более 250 ТВканалов, включая республиканский телеканал «Юрган».  

Алексей Попов, житель Сыктывкара: 

— У нас уже подключены услуги "Ростелекома", а вот моих родителей, проживающих в Корткеросе, до недавнего времени интернета дома не было. Если честно, они и не планировали выходить в цифровой мир, мол, и так с нами, детьми и внуками, постоянно на связи по телефону. Но мы с сестрой настояли на подключении интернета и цифрового телевидения: объяснили, что если не понравится — можно отключиться, и за пробный период абонентскую плату не возьмут. Это было полгода назад. За время тестирования мама и отец не просто пересмотрели свое мнение об интернете, но и стали уже практически продвинутыми его пользователями: смотрят блоги о строительстве и садоводстве. Шутят даже, что скоро свои каналы заведут. И, кстати, мы всё так же регулярно созваниваемся. По видеосвязи.  

Подключить услуги «Ростелекома», а также узнать подробности акции и доступности оборудования в вашем регионе можно на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00. 

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid=2W5zFGyrtwK

