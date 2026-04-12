В Сыктывкаре задержали водителя, оказавшего сопротивление сотруднику ГИБДД

Ночью 9 апреля сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry. За рулём был 39‑летний местный житель — у мужчины заподозрили алкогольное опьянение.

Как сообщили в МВД по Коми, инспектор потребовал от водителя заглушить двигатель и пройти освидетельствование в служебном автомобиле, однако тот отказался выполнять законные указания.

Ситуация обострилась, когда полицейский попытался помешать машине продолжить движение: водитель внезапно резко нажал на газ. Инспектор, который в тот момент находился рядом с окном авто, не удержался и упал на проезжую часть.

Нарушителя оперативно задержали и доставили в отдел внутренних дел. По факту инцидента следственные органы Сыктывкара возбудили уголовное дело — за подобное правонарушение грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, на водителя составили несколько административных протоколов:

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

отсутствие необходимых документов;

неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Задержанный помещён в специальный приёмник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми мотоциклист без прав влетел в ограждение и попал в больницу.