Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только так
- 17:03 12 апреля
- Иван Скоробогатов
У каждой хозяйки есть свой проверенный способ приготовления сочных котлет. В нашем семейном арсенале хранится один особенный ингредиент, который передала мне бабушка. Она всегда добавляла в куриные котлеты мелко тертые яблоки. Благодаря этому простому компоненту мясные котлеты приобретали необычайную мягкость и буквально таяли во рту. Предлагаем вам детальный рецепт, который позволяет добиться именно такого результата.
Ингредиенты для приготовления Для воссоздания этого блюда вам потребуется следующий набор продуктов:
- Куриный фарш — 600 граммов.
- Репчатый лук (фиолетовый или обычный) — 1 крупная головка.
- Яблоки (с кислинкой, например, Семеренко или Гренни Смит) — 2 штуки среднего размера.
- Куриные яйца — 2 штуки.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Кукурузная мука — 5 столовых ложек для панировки.
- Масло подсолнечное рафинированное — около 100 миллилитров для жарки.
- Соль — 1 чайная ложка или по вкусу.
- Перец черный молотый — по вкусу.
Пошаговый процесс приготовления
- Подготовка основы. Лук и яблоки очистите от кожуры. Лук нарежьте мелкими кубиками, яблоки натрите на крупной терке или также мелко нарежьте.
- Обжарка луково-яблочной смеси. В сковороде разогрейте примерно 2 столовые ложки подсолнечного масла. Сначала выложите лук и обжаривайте его на среднем огне до прозрачности и легкой мягкости. Затем добавьте к луку яблоки и продолжайте пассеровать, периодически помешивая, пока лук полностью не станет мягким, а яблоки не слегка не карамелизируются. Это займет около 7-10 минут. Дайте смеси полностью остыть.
- Формирование фарша. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. В глубокой миске соедините куриный фарш, остывшую яблочно-луковую поджарку и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте до однородности.
- Связка и seasoning. В полученную массу добавьте яйца, соль и черный перец. Снова энергично вымешайте фарш руками или лопаткой, чтобы все ингредиенты равномерно распределились, а масса стала пластичной.
- Формовка и панировка. Из подготовленного фарша сформируйте небольшие округлые котлеты. Каждую котлету обильно обваляйте со всех сторон в кукурузной муке, которая обеспечит хрустящую и нежную корочку.
- Жарка. В чистой сковороде разогрейте оставшееся подсолнечное масло на среднем огне. Выложите котлеты и обжаривайте с каждой стороны до образования равномерной золотистой корочки. Обычно на это требуется 4-5 минут с одной стороны.
- Подача. Подавайте котлеты горячими, сразу после приготовления. К остывшим котлетам отлично подойдет свежий овощной салат, легкий йогуртовый соус с зеленью или любой гарнир на ваш выбор: рис, картофельное пюре, гречка.
Экспертное уточнение: Яблоко в фарше выполняет несколько важных технологических функций. Яблочная кислота и фруктовые соки действуют как естественный маринад, способствуя более мягкой текстуре мясных волокон. Пектин, содержащийся в яблоках, работает как дополнительный связующий компонент, удерживая влагу внутри котлеты во время термической обработки. Это предотвращает излишнее испарение сока и сохраняет сочность. Кукурузная мука в качестве панировки, в отличие от сухарей, образует более тонкую, легкую и хрустящую корочку, которая не так интенсивно впитывает масло при жарке, что делает блюдо менее жирным. Для лучшего результата стоит использовать яблоки кислых или кисло-сладких сортов — их вкусовой профиль лучше всего гармонирует с куриным мясом, не делая фарш приторным.
