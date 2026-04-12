Как использовать втулки от туалетной бумаги в хозяйстве — не выбрасывайте их. Очень полезная вещь

Картонные цилиндры от туалетной бумаги обычно оказываются в мусорной корзине. Однако эти простые гильзы могут стать многофункциональным материалом для бытовых задач, от организации пространства до садоводства. Практические идеи, собранные сообществом Дзен-канала "Дачный СтройРемонт", позволяют экономно использовать ресурсы и упростить ежедневные дела.

Эффективная очистка поверхностей Втулка легко превращается в удобный инструмент для мытья труднодоступных мест — щелей в оконных рамах, углов полок или решеток. Для этого один конец цилиндра нужно намочить в воде на 10–15 секунд, чтобы картон стал пластичным, и слегка смять, придав форму крючка или лопатки. Такой самодельный скребок соберет пыль и грязь благодаря впитывающим свойствам материала. Для мытья стекол можно добавить в воду немного столового уксуса — это поможет избежать разводов и ускорит процесс.

Компактное хранение мелочей Объедините 4–6 втулок, скрепив их между собой скотчем или клеем по боковым сторонам, и закройте дно вырезанными кругами из картона. Получится устойчивый органайзер для канцелярских принадлежностей, небольших инструментов или кабелей. Чтобы увеличить срок службы, внешнюю сторону можно обернуть плотной бумагой или тканью. Такой блок удобно разместить на столе или в ящике — все предметы будут оставаться на своих местах.

Выращивание рассады Разрежьте втулки на отрезки высотой 8–10 см, заполните их грунтом и посейте семена томатов, перца или зелени. При пересадке в грунт саженец можно поместить в почву вместе с картонной основой — это минимизирует стресс для корневой системы. Для десяти растений достаточно цилиндров от одной стандартной упаковки туалетной бумаги. Чтобы избежать застоя влаги, рекомендуется предварительно сделать несколько небольших отверстий в дне каждого "горшочка".

Создание декоративных штампов Сформируйте из одного конца втулки желаемую фигуру — например, сердце, звезду или волну — и зафиксируйте форму скотчем. Штамп можно окунать в акриловую краску и использовать для нанесения узоров на бумагу, открытки или упаковку. Перед началом работы слегка протрите картон сухой салфеткой, чтобы краска ложилась ровнее, а после использования промойте штамп теплой водой.

Эти подходы позволяют дать вторую жизнь обычным материалам, сокращая объем бытовых отходов и добавляя практичности в повседневные занятия.

Экспертное уточнение: Картон, из которого производятся втулки, обладает высокой впитывающей способностью и достаточной плотностью, что делает его пригодным для контакта с влагой и грунтом. Цилиндрическая форма обеспечивает структурную устойчивость, предотвращая быстрое раздавливание. При использовании в качестве горшочков для рассады важно контролировать уровень влажности и своевременно пересаживать растения, чтобы картон не начал разлагаться раньше времени. Для штампов рекомендуется использовать быстросохнущие краски на водной основе — они обеспечивают четкий оттиск и легко смываются.

Ранее мы писали: