Светофор завалили очередными новинками во всех отделах. Выбираем Тент-Шатер, кашпо, шуруповерт и болгарский перец. На ужин окунь в духовке

Фото из архива "ПроГорода"

В отделе сезонных товаров гипермаркета «Светофор» мы сразу заметили крупные упаковки. Опытный глаз быстро выделяет новинки, но на этот раз содержимое оказалось неожиданным. За всё время существования магазина здесь ещё не появлялось подобного ассортимента.

В продажу поступил тент-шатёр — переносная конструкция на каркасе с натянутым защитным материалом, предназначенная для организации временного укрытия на открытом воздухе. Размеры шатра составляют 3×3×2,4 метра. В комплектацию также входят четыре прозрачные москитные сетки. Стоимость изделия — 3789,8 рубля.

Тент-шатры востребованы для проведения мероприятий на природе. Многие владельцы загородных участков выбирают такие конструкции вместо строительства стационарных беседок. Их преимущество заключается в простоте сборки, разборки и возможности переноса на новое место. Шатёр можно установить в саду, у водоёма или в любом другом уголке участка. Основные сферы применения включают: семейный отдых на даче с чаепитием и общением; организацию дня рождения на природе; использование в качестве палатки для ночёвки — при опущенном пологе конструкция обеспечивает достаточную защиту.

Следующая новинка располагалась в углу между стеллажами с моющими средствами. Сначала было сложно понять, что представляют собой небольшие пакеты. Оказалось, что это травосмесь для газона, поступившая в продажу в начале дачного сезона. С её помощью можно создать зелёный покров на участке, просто посеяв семена в подготовленную почву. Мы уже имеем опыт создания газона своими руками, поэтому можем оценить практичность такого решения.

Травосмесь называется «ТВОЙ ГАЗОН универсальный». Вес упаковки — 0,5 кг, цена — 216,8 рубля. Состав смеси включает: Овсяницу луговую «Свердловская, 37» — 40%, Тимофеевку луговую «Ленинградская, 204» — 30% и Райграс однолетний «Рапид» — 30%. Такой состав является подходящим для создания газона при соблюдении правил посадки и дальнейшего ухода.

На полках также представлена большая партия высоких кашпо с внутренней вкладкой. Высота кашпо — 60 см, цена — 548,9 рубля. Товар пользуется спросом, одна из покупательниц приобрела сразу две единицы, отметив, что в «Светофоре» на них установлена особенно низкая цена.

С помощью этих кашпо можно создать зелёную зону внутри помещения.

Владельцы загородных участков часто сталкиваются с необходимостью обновления ёмкостей для полива. Если старые бочки повреждены ржавчиной, решением может стать грунт-эмаль по ржавчине 3в1 марки «Браво». Этот состав сочетает функции грунтовки, антикоррозийной защиты и финишного покрытия. С его помощью можно восстановить металлические бочки для воды, продлив срок их службы на несколько лет. Обработке подлежат как внутренние, так и наружные поверхности. Грунт-эмаль также применяется для покраски других металлических конструкций с признаками коррозии. Вес упаковки — 1,8 кг, цена — 377 рублей.

Почти каждый второй покупатель кладёт в корзину специальный коврик для прихожей. Его популярность объясняется практичностью: коврик защищает напольное покрытие от грязи и влаги, а уход за ним сводится к простому ополаскиванию под душем. Наиболее востребованы модели коричневого и чёрного цвета. Цена — 298,5 рубля.

В отделе для пикника представлен берёзовый уголь для грилей и мангалов. Этот вид топлива обеспечивает равномерный жар, отличается продолжительным горением и не выделяет вредных веществ при использовании. Равномерное распределение тепла позволяет готовить блюда без подгорания. Упаковка объёмом 5 кг (или 46 литров) предлагается по цене 371,2 рубля.

В ассортименте также имеется оригинальный поднос для сервировки из нержавеющей стали размером 39×29×3,7 см. Замечено, что этот товар часто выбирают мужчины. Поднос можно использовать для подачи блюд, в качестве подставки под кухонную утварь, например, под хлебницу или заварочный чайник. Он также подходит для сушки стаканов или размещения бокалов, кувшинов и графинов. Цена — 152,3 рубля.

В отделе посуды представлена суповая тарелка диаметром 20 см из серии «АРКОПАЛ ЗЕЛИ». Белый цвет делает её универсальной для сервировки. Цена — 118,9 рубля. Производство — Франция.

Серия посуды Arcopal Zelie производится компанией Arc International (Франция/ОАЭ). Изделия изготовлены из упрочнённого стекла.

За 590 рублей можно приобрести электрический чайник Demmax объёмом 2,2 литра. Корпус выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает быстрый нагрев воды. Чайник оснащён функцией автоматического отключения при закипании и защитой от перегрева. Эргономичная ручка и поворотная база делают использование удобным.

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт STARTIS способна сверлить дерево, металл и пластик. Быстрозажимной патрон упрощает установку свёрл, бит и смену оснастки. Инструмент поддерживает переключение между режимами дрели и шуруповёрта. Эргономичная ручка обеспечивает удобный хват. В комплект входят руководство по эксплуатации, зарядное устройство, аккумуляторная батарея, двусторонняя бита и сам инструмент. Производство — Китай.

Одна из покупательниц поделилась, что искала подобную модель на Wildberries, но нашла в «Светофоре» по более выгодной цене. Ей требовалось закрепить полку в дачном домике, и самостоятельное решение этой задачи с помощью дрели-шуруповёрта оказалось удобным вариантом. Цена в 1161,9 рубля была оценена как приемлемая.

Цена на болгарский перец также привлекает внимание. В то время как в других магазинах города стоимость достигает 370 рублей за килограмм, здесь она составляет всего 232,1 рубля. Перец выращен в Иране, имеет блестящую кожицу и представлен в яркой красно-жёлтой гамме. Этот овощ полезен для поддержания иммунитета, особенно в весенний период.

Мы приобрели пакет перца и планируем приготовить фаршированные перцы с мясом и рисом. Это блюдо станет полноценным обедом.

В день посещения магазина перец был использован для дополнения к ужину. Его нарезали дольками и подали к картофелю с морским окунем, запечённым в духовке.

Для фарширования перцев подойдёт любой сорт риса. В продаже имеется круглозерный приморский рис торговой марки «Первый сорт», произведённый в соответствии с ГОСТ. Из такого риса также получается рассыпчатая и ароматная каша. Упаковка весом 800 г предлагается по цене 64,3 рубля.

В холодильном отделении поступила новая партия мясных полуфабрикатов, включая охлаждённый бескостный свиной окорок. Цена — 281,4 рубля за килограмм.

Чтобы мясо не было сухим, рекомендуется замариновать его перед приготовлением. Для маринада можно смешать оливковое масло с солью, базиликом, молотым имбирём и кориандром. На окороке делаются надрезы, в которые вставляются дольки чеснока. После натирания маринадом мясо следует убрать в холодильник на 4–8 часов, затем завернуть в фольгу и запечь в духовке.

Ассортимент также включает натуральные рыбные консервы «Сайра тихоокеанская (куски)», готовые к употреблению и изготовленные по ГОСТ. Вес банки — 250 г, цена — 156,8 рубля.

Рафинированное дезодорированное подсолнечное масло «Солнечная линия» подходит для заправки салатов, запекания мяса, рыбы и овощей, жарки и приготовления выпечки. Цена за один литр — 124,9 рубля.

Замороженный окорочок цыплёнка-бройлера предлагается по цене 204,6 рубля за килограмм.

В холодильном отделении представлен био-йогурт из фермерского молока со вкусами: Клубника-Банан, Вишня-Черешня, Персик-Маракуйя. Жирность — 2%. Йогурт обогащён полезными бактериями, упаковка весом 120 г стоит 38,5 рубля.

На одной полке размещены три вида сыра: Ореховый, Гауда и Императорский. Все они имеют жирность 45% и не содержат заменителей молочного жира. Цены различаются: Ореховый — 799,5 руб./кг, Гауда — 578,1 руб./кг, Императорский — 614 руб./кг.

Очищенные тыквенные семена от Nat`sPro отличаются крупным размером, чистотой и свежестью. Они содержат витамины, минералы и тыквенное масло, полезное для сердечно-сосудистой системы, иммунитета и кожи. Упаковка весом 300 г стоит 201,7 рубля.

Заварные пирожные «Вкуснюш» с начинкой от торговой марки «Мамины сладости» предлагаются по цене 151,4 рубля за упаковку весом 500 г.

Кофейный напиток Cappuccino Uno momento с шоколадной крошкой и сливочной пенкой упакован с отдельным саше для посыпки. Способ приготовления прост: содержимое пакетика высыпается в кружку, заливается кипятком и перемешивается, после чего добавляется шоколадная крошка. Упаковка из 20 пакетиков по 25,5 г стоит 368,3 рубля.

Экспертное уточнение: При выборе товаров в магазинах формата «Светофор» или аналогичных рекомендуется обращать внимание на сроки годности, особенно для скоропортящихся продуктов, таких как мясо, рыба и молочная продукция. Для непродовольственных товаров, например электроинструментов, стоит проверить комплектацию и наличие гарантийного талона от производителя. При покупке крупных конструкций, таких как тент-шатёр, важно заранее уточнить условия возврата и наличие всех комплектующих в упаковке.

